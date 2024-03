Se deschide cortina pentru Indian Wells, primul turneu din categoria Masters 1000 al anului, și românca Jaqueline Cristian se profilează drept favorita numărul 1 în calificări. La 25 de ani și ocupând locul 75 în ierarhia WTA, românca are ocazia să strălucească în acest prestigios turneu.

Singura reprezentantă a României în calificări, Jaqueline Cristian, are șanse mari să ajungă pe tabloul principal, urmând să se confrunte, în prima rundă, cu australianca Storm Hunter, clasată pe locul 122 WT, fostul număr întâi mondial la dublu. Va fi prima lor întâlnire directă în circuitul WTA, iar Jaqueline pare determinată să facă o impresie bună încă de la început.

Jaqueline Cristian is the lone Romanian in qualifying for Indian Wells. She will face the doubles specialist Storm Hunter on Monday. pic.twitter.com/ZNE5Jpy62R