Anunțul făcut în Ungaria, după ce FCSB a trimis oferta pentru jucătorul lui Csikszereda

Maghiarii neagă că Ujpest l-ar dori pe Anderson Ceara, ofertat de FCSB

Gigi Becali a anunțat că oferă 350.000 de euro pentru transferul lui Anderson Ceara la FCSB. Zoltan Szondi, președintele lui FK Csikszereda, a confirmat oferta fostei campioane, însă a adăugat că de brazilian mai sunt interesate echipe din Asia și din Ungaria.

Totuși, presa maghiară neagă informațiile potrivit cărora Ujpest, locul 7 în prima ligă maghiară, ar fi interesată de transferul lui Anderson Ceara.

"Informațiile din România arată că Andrson Ceara, extrema de 27 de ani de la Csikszereda, ar fi dorit de Ujpest. Totuși, înțelegem că acesta nu ar fi un transfer luat în calcul de Ujpest", scrie Csakfoci, joi.