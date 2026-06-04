Anunțul făcut în Ungaria, după ce FCSB a trimis oferta pentru jucătorul lui Csikszereda

Maghiarii neagă că Ujpest l-ar dori pe Anderson Ceara, ofertat de FCSB
Gigi Becali a anunțat că oferă 350.000 de euro pentru transferul lui Anderson Ceara la FCSB. Zoltan Szondi, președintele lui FK Csikszereda, a confirmat oferta fostei campioane, însă a adăugat că de brazilian mai sunt interesate echipe din Asia și din Ungaria.
Totuși, presa maghiară neagă informațiile potrivit cărora Ujpest, locul 7 în prima ligă maghiară, ar fi interesată de transferul lui Anderson Ceara.
"Informațiile din România arată că Andrson Ceara, extrema de 27 de ani de la Csikszereda, ar fi dorit de Ujpest. Totuși, înțelegem că acesta nu ar fi un transfer luat în calcul de Ujpest", scrie Csakfoci, joi.
Anderson Ceara, fotbalistul din Superliga cu cele mai multe driblinguri reușite
Anderson Ceara, folosit pe obicei ca extremă dreapta la FK Csikszereda, a reușit 7 goluri și 8 pase decisive pentru nou-promovata din Superliga în cele 40 de partide din acest sezon. Brazilianul mai are un an de contract.
Ceara este fotbalistul din Superliga cu cele mai multe driblinguri reușite, nu mai puțin de 91, potrivit Sofascore. Jucătorul de la Csikszereda este urmat de Alexandru Musi (Dinamo, 87) și Issouf Macalou (U Cluj, 76).
Zoltan Szondy: "Nu cred că îl mai putem ține pe Anderson Ceara"
Într-un interviu acordat recent pentru publicația maghiară Nemzeti Sport, Zoltan Szondy, președintele lui FK Csikszereda, anunța probabila vânzare a lui Anderson Ceara.
"Sunt mai multe oferte pentru unul dintre cei mai buni jucători ai noștri, brazilianul Anderson. Nu cred că îl mai putem ține", spunea Szondy, în această săptămână.
Anderson Ceara a jucat în Brazilia la Santos, Clube de Regatas Brasil, Maringá FC și Santa Cruz FC. În februarie 2024 a semnat cu FK Csikszereda, aceasta fiind prima experiență din carieră în afara țării natale.
De la sosirea la formația din Miercurea Ciuc, Ceara a strâns în total 81 de meciuri, 11 goluri și 16 pase decisive.
- 650.000 este cota de piață a lui Anderson Ceara, potrivit Transfermarkt