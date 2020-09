Moment emotionant: Simona Halep si Darren Cahill s-au intalnit pentru prima oara dupa 7 luni | Cand va debuta numarul 2 WTA la Roma

Simona Halep o va infrunta pe reprezentanta gazdelor, Jasmine Paolini in primul meci pe care il va juca la WTA Premier 5 de la Roma. Partida va face parte din al doilea tur al competitiei, iar invingatoarea se va duela in optimi cu Amanda Anisimova ori Camila Giorgi / Dayana Yastremska.

Jasmine Paolini, numar 99 WTA la 24 de ani nu a mai jucat impotriva Simonei Halep pana acum, dar va avea ocazia de a-si masura fortele cu campioana en-titre de la Wimbledon miercuri, in a treia zi de concurs.



Simona isi incepe insa parcursul la WTA Roma inca de marti, alaturi de Monica Niculescu in proba de dublu feminin, unde le vor avea ca adversare pe ucrainencele Elina Svitolina si Dayana Yastremska.

"E o bucurie sa fiu din nou la acest turneu. E un turneu frumos, chiar si in momentul de fata, asa fara spectatori. Sunt restrictii destul de mari, dar eu ma bucur ca pot sa joc si sper sa o fac bine. Ma astept sa fie dificil inca de la primul meci. Nu o sa fie niciun meci usor aici," a declarat Simona Halep pentru Digi.

