Victorie pentru Simona Halep! A fost aleasa jucatoarea lunii august in WTA: este al doilea succes in acest an

Triumful de la WTA Praga i-a asigura Simonei Halep si titlul de cea mai buna jucatoare a lunii august.

Simona Halep, locul 2 WTA, a fost aleasa jucatoarea lunii august in circuitul WTA, in urma voturilor de pe site-ul oficial al florului.

Halep s-a impus luna trecuta la WTA Praga, primul turneu la care a jucat post-pandemie. Romanca le-a invins pe Fiona Ferro (47 WTA) si Victoria Azarenka (27 WTA). Prima s-a impus la turneul de la Palermo, turneu de la care Simona Halep s-a retras, iar Azarenka a castigat la Western & Southern Open.

Simona Halep a fost aleasa pentru a doua oara in acest an cea mai buna jucatoare a lunii, dupa ce a fost desemnata castigatoare si in luna februarie.