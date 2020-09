Simona Halep si-a aflat prima adversara de la WTA Roma 2020! Ar putea juca impotriva jucatoarei pe care a umilit-o in finala de la Bucuresti din 2016 

Din articol Traseul virtual al Simonei Halep la WTA Roma 2020

Simona Halep va incepe turneul WTA de la Roma direct din turul doi.

Datorita statutului de cap de serie numar 1, Simona Halep va incepe competitia WTA Premier 5 de la Roma abia din turul secund. In runda a doua, campioana en-titre de la Wimbledon o va avea ca adversara pe invingatoarea meciului dintre Anastasija Sevastova si Jasmine Paolini.

Numar 97 WTA, italianca Jasmine Paolini nu s-a mai intalnit niciodata cu Simona Halep in vreun meci oficial, pe cand Anastasija Sevastova are la activ 8 dueluri directe cu numarul 2 WTA; Halep o conduce pe Sevastova cu 6-2 la meciurile directe, iar una dintre partide s-a consumat in finala turneului WTA de la Bucuresti, editia 2016, cand Simona a invins-o pe Anastasija cu un neverosimil 6-0, 6-0.

Traseul virtual al Simonei Halep la WTA Roma 2020



Turul 1: liber

Turul 2: Anastasija Sevastova / Jasmine Paolini

Optimi: Dayana Yastremska

Sferturi: Petra Martic

Semifinale: Sofia Kenin

Finala: Karolina Pliskova / Elina Svitolina

Capul de afis al primului tur va fi meciul dintre Victoria Azarenka si Venus Williams. Competitia din capitala Italiei incepe duminica, 14 septembrie atat cu tabloul feminin, cat si cu cel masculin.