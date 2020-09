BREAKING NEWS | Simona Halep va participa la Roland Garros! Anuntul facut de organizatorii turneului de Grand Slam de la Paris

Simona Halep va participa la editia din acest an a Roland Garros-ului, care se va desfasura in perioada 27 septembrie - 11 octombrie.

Organizatorii turneului de la Paris au anuntat listele participantilor la Roland Garros. Printre jucatoarele care vor participa la simplu feminin se regasesc Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea, Patricia Tig si Ana Bogdan.

De asemenea, s-a inscris in competitie si Bianca Andreescu, jucatoare de origine romana care reprezinta Canada.

Australianca Ashleigh Barty, liderul WTA, nu lipseste nici ea de pe tabloul principal.

