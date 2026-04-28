Jaqueline Cristian (27 de ani, 33 WTA) traversează cea mai bună perioadă a carierei, în ultimii ani.
Accidentarea gravă de la Doha, din februarie 2022, când și-a rupt ligamentele încrucișate anterioare și meniscul, eveniment care a necesitat, imediat, o intervenție chirurgicală de patru ore și jumătate, a fost urmată de o constanță remarcabilă.
Jaqueline Cristian s-a ținut de cuvânt, în interviul acordat PRO TV, și „nu și-a pus limite”
Treptat, Cristian și-a refăcut loc în elita tenisului mondial, iar, în ultimele luni, și-a îmbunătățit constant poziția în clasament.
A declarat, într-un interviu acordat PRO TV, în primăvara anului 2025, că nu dorește să își pună limite, în ceea ce privește clasamentul WTA. Afirma, curajos, acest lucru, după câștigarea titlului WTA 125k de la Puerto Vallarta, din Mexic: „Top 50, top 30, de ce să pun limite? Chiar nu vreau! Mai ales acum, tenisul e foarte deschis în WTA. Fiecare sportivă are dreptul să viseze cât mai sus,” spunea Jaqueline Cristian.
S-a ținut de cuvânt și a spart bariera top 50 WTA; clasată acum pe locul 33 în lume, speră ca, după încheierea turneului WTA 1000 de la Madrid, să intre în top 30 mondial, în premieră.
Calculele momentului o trimit patru locuri înainte, până pe poziția 29.
Firicel Tomai crede că Jaqueline Cristian poate să ajungă număr 20 mondial
Întrebat, în emisiunea Poveștile Sport.ro, cât de sus poate urca Jaqueline Cristian în clasamentul WTA, primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai a replicat: „Nu mai știu cum stă cu accidentările, a avut niște probleme cu genunchiul. Dacă se întărește fizic și se capacitează puțin mai bune, eu cred că poate să fie în primele 25 de jucătoare, în jurul locului 20,” s-a pronunțat Firicel Tomai referitor la ținta de atins de către a doua jucătoare română a momentului.
Același Firicel Tomai a menționat, în exclusivitate pentru Sport.ro, că i-a transmis Simonei Halep, Tania Halep, că fiica sa are potențial de jucătoare bună în circuitul WTA. În plus, Simonei însăși Firicel Tomai i-a transmis, în mod repetat, că poate ajunge în top 3 mondial, lucru care nu doar că s-a adeverit, ci a fost îmbunătățit.
Tomai, despre modul în care a anticipat marile performanțe reușite de Halep
Întrebat ce a simțit atunci când Simona Halep a ajuns număr unu, Firicel Tomai a recunoscut că a avut un ușor regret pentru faptul că nu i-a putut fi alături, la Beijing, în 2017.
„E greu de crezut, nici eu nu puteam să îmi imaginez. Eu, vorbind cu Simona, i-am spus că, dacă e sănătoasă, ajunge în primele trei jucătoare și poate să ajungă și număr unu.
Părinților le-am spus; mă suna doamna Halep și mă întreba, la telefon: 'domn profesor, chiar credeți că fata noastră ajunge jucătoare?'. Îi răspundeam: 'da, doamna Halep, ajunge.' Asta era prin 2010, 2011, nu chiar la început, când Simona deja urca. Încet-încet, au început și ei să creadă, și Simona,” a dezvăluit Firicel Tomai, în dialog cu Andru Nenciu.
În 2017, Simona Halep a ajuns lider mondial, statut de care s-a bucurat timp de un an și trei luni.