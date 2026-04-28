Jaqueline Cristian (27 de ani, 33 WTA) traversează cea mai bună perioadă a carierei, în ultimii ani.

Accidentarea gravă de la Doha, din februarie 2022, când și-a rupt ligamentele încrucișate anterioare și meniscul, eveniment care a necesitat, imediat, o intervenție chirurgicală de patru ore și jumătate, a fost urmată de o constanță remarcabilă.

Jaqueline Cristian s-a ținut de cuvânt, în interviul acordat PRO TV, și „nu și-a pus limite”

Treptat, Cristian și-a refăcut loc în elita tenisului mondial, iar, în ultimele luni, și-a îmbunătățit constant poziția în clasament.

A declarat, într-un interviu acordat PRO TV, în primăvara anului 2025, că nu dorește să își pună limite, în ceea ce privește clasamentul WTA. Afirma, curajos, acest lucru, după câștigarea titlului WTA 125k de la Puerto Vallarta, din Mexic: „Top 50, top 30, de ce să pun limite? Chiar nu vreau! Mai ales acum, tenisul e foarte deschis în WTA. Fiecare sportivă are dreptul să viseze cât mai sus,” spunea Jaqueline Cristian.

S-a ținut de cuvânt și a spart bariera top 50 WTA; clasată acum pe locul 33 în lume, speră ca, după încheierea turneului WTA 1000 de la Madrid, să intre în top 30 mondial, în premieră.

Calculele momentului o trimit patru locuri înainte, până pe poziția 29.