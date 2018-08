"Mihaela, dragostea noastra!" Mihai Mironica, dupa reusita incredibila a lui Buzarnescu

Cand eram copil, am citit un roman in care personajul principal era un veteran al terenului de tenis chemat sa salveze echipa Romaniei.

Peste ani si ani, asist la o poveste extraordinara a unui veteran care uimeste lumea tenisului: primul trofeu WTA cucerit la varsta de 30 de ani dupa o finala castigata cu 6-1, 6-0 intr-un turneu de nivel Premier in care au triumfat de-a lungul istoriei legende precum Billie Jean King, Margaret Court, Chris Evert, Martina Navratilova, Monica Seles sau Venus Williams.

Si uite cum realitatea mai bate o data fictiunea. Povestea Mihaelei Buzarnescu, cu explozia ei de la 30 de ani, cu intrarea intre primele 20 de jucatoare ale lumii, cu locul 15 mondial in clasamentul anului 2018, transcende deja semnificatia ei in tenis. Este o lectie de viata, este cel mai bun discurs motivational pe care il poti asculta, este deja un model despre care si oameni din fotbal marturisesc ca-i inspira. Un om care a invins accidentarile, interventiile suferite pe mesele chirurgilor, problemele financiare, barierele psihologice date de senzatia ca o anumita limita nu poate fi depasita.

Deocamdata, Mihaela Buzarnescu este Cenusareasa transformata in Printesa povestii sale personale in tenis. Dar, cine stie, ea poate deveni, ca in romanul din copilarie, veteranul care sa puna umarul decisiv la succesul echipei Romaniei in viitorul sezon de FED Cup. Cu increderea capatata in turneele de simplu pe toate suprafetele, cu abilitatea sa in jocul de dublu, Mihaela poate fi asul din maneca in competitia in care Romania pare a fi gata de un parcurs istoric, cu lidera mondiala Simona Halep si in conditiile in care avem sase jucatoare pe tabloul principal in aceasta saptamana la Rogers Cup, in Canada.

Cat de cinematografic a fost succesul Mihaelei Buzarnescu la San Jose. In fata tribunelor pline, ea a scos ultimul punct cu un as. In declaratia de la finalul meciului, adversara Maria Sakkari si-a adus aminte cum cele doua finaliste de acum trudeau in turnee anonime din Italia in urma cu 3-4 ani si visau sa ajunga sa tina in mana un astfel de trofeu prestigios. Visul s-a implinit in California, locul unde se scriu povestile care inspira o lume intreaga prin intermediul marelui ecran.

Mihaela Buzarnescu a trait momentul de vis al carierei sale la San Jose. Din California, si nu la San Jose, capitala statului care salveaza victimele prigoanei din Romania, Costa Rica. Mihaela a ratat sansa de a gusta triumful precum Lucian Bute, alaturi de Elena Udrea, femeia careia puterea i-a disparut precum o frunza suflata de vant. De fapt, a fost infinit mai bine alaturi de romanii simpli veniti sa o sustina in tribunele din California cu steaguri tricolore nesponsorizate.

Mihaela, dragostea mea, Mihaela, dragostea noastra. Putem sa rostim linistiti in noapte aceasta formula faimoasa a fericirii. Si dimineata va fi valabila.