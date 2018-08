Mihaela Buzarnescu in finala | Reactia lui CTP dupa calificarea de senzatie a lui Miki: "E performanta carierei! Stiti care e marele atu al Mihaelei?"

Mihaela Buzarnescu va juca in aceasta noapte finala turneului de la San Jose.

Mihaela Buzarnescu a reusit o noua victorie fantastica! Romanca a invins-o in set decisiv pe Elise Mertens - 4-6, 6-3, 6-1 - si va juca in ultimul act cu Maria Sakkari din Grecia, diseara de la 00.00.

"Este performanta cea mai impresionanta din cariera Mihaelei, pentru ca Mertens e extrem de valoroasa, e tanara, aflata in plin start, e o tigroaica a tenisului mondial, aflata in plin salt spre top 10. In sferturi a facut un joc exceptional cu Konta, care a jucat si ea foarte bine, un meci de inalt nivel si a intrat pe teren ca favorita in fata Mihaelei. Si aici se intampla lucrul asta surprinzator, Mihaela, in ciuda izbucnirilor ei verbale si lacrimale, care si ele au facut-o celebra, pe dinauntru reusesete sa ramana adunata, sa ramana tare intr-un mod incredibil. Stiti care e marele atu al ei? Acum s-a vazut ca in fata unei adversare mai bine cotate, Mihaela joaca nu ca o ousidera, nu ca si cum ar avea sansa a doua, ci ca si cum ea ar fi favorita.



In primul set, Mernens a intrat tare, a calarit-o pe Mihaela, cu lovituri decisive, la linie, pentru ca e puternica, are aproape un metru 80, loveste tare, decisiv, dar si cu o aparare...e una dintre cele mai bune aparatoare din circuit, genul caracatita, care alearga foarte bine si agata mult stanga-dreapta. in situatia asta, Mihaela a transmis tot timpul, dincolo de fileu, esti buna, dar si eu sunt si mai buna si o sa intorc scorul asta, nu se poate sa nu intorc. Asta facea cu fiecare minge. Si siguranta asta de sine, neinfricarea, se duce peste fileu, asa e la tenis, jucatorii se simt unul pe altul, isi simt mirosul, isi simt feromonii pe care ii emite celalalt. Mertens a fost indoita minut cu minut de aceasta neinfricata, aceasta aroganta in sensul cel mai bun al cuvantului, a Mihaelei. O sa intorc scorul si o sa castig pentru ca eu sunt cea mai buna" a spus Cristian Tudor Popescu la Digi Sport.