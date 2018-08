BUZARNESCU 6-1 6-0 SAKKARI | VICTORIE FA-BU-LOA-SA! E primul titlu WTA al carierei pentru Mihaela! Prima reactie a romancei care intra in TOP 20 mondial

Urmarim si comentam impreuna BUZARNESCU - SAKKARI pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

MIHAELA BUZARNESCU - MARIA SAKKARI

Mihaela Buzarnescu reuseste sa castige primul trofeu WTA al carierei la San Jose, in Statele Unite. Romanca va urca, incepand de azi, in TOP 20 WTA. Locul 20 va fi cel ocupat de Miki dupa aceasta victorie! Totodata, sportiva va urca pe locul 15 in clasamentul pentru calificarea la Turneul Campioanelor de la Singapore!

"Felicitari Maria pentru acest turneu! Esti foarte tanara si ai tot viitorul in fata, felicitari! Jucam in urma cu trei ani impreuna si uite unde am ajuns acum! As vrea sa le multumesc tuturor celor care au venit sa ne sustina in aceasta saptamana. Imi pare rau ca nu este o americanca in finala, dar sunt fericita ca voi fi si eu pe posterul de prezentare anul viitor! Le multumesc tuturor celor care s-au ocupat de organizare! Apoi, as vrea sa le multumesc sponsorilor mei si familiei mele, in special tatalui meu si antrenorului! Sunt foarte fericita! Nu stiu ce sa mai spun!", a spus Mihaela Buzarnescu dupa ce a primit trofeul de la San Jose.

Setul 2

GAME! SET! MECI! Buzarnescu incheie meciul cu un AS!

5-0 Miki incheie in stil de mare campioana game-ul si este la un singur pas de prima victorie in finala de la San Jose! Buzarnescu va servi pentru titlu!

4-0 Mihaela Buzarnescu ajunge la doua game-uri distanta de primul trofeu WTA al carierei! Maria Sakkari nu gaseste solutii in fata romancei

3-0 Un nou BREAK pentru Mihaela!

2-0 Un game in care Buzarnescu o lasa pe Sakkari sa conduca punctele, insa reuseste sa-si castige, in cele din urma, serviciul

1-0 Mihaela Buzarnescu reuseste BREAK-ul si in debutul setului secund, adjudecandu-si a doua sansa avuta!

Start in setul al doilea cu Sakkari la serviciu!

Setul 1

6-1 SEEET Buzarnescu! Mihaela reuseste sa-si adjudece primul act dupa un game extrem de disputat pe propriul serviciu! Jocul pare sa se fi echilibrat, insa romanca profita de sansa sa si se apropie la un singur set de primul trofeu WTA al carierei! 40 de minute a durat prima parte a partidei.

5-1 Maria Sakkari reuseste cu greu sa-si adjudece un prim game pe primul serviciu! A fost cel mai lung game al partidei de pana acum

5-0 Un prim game in care Sakkari ii pune ceva probleme lui Buzarnescu, insa romanca reuseste sa revina si-si adjudeca pana acum toate game-urile pe propriul serviciu

4-0 Primul game mai disputat al meciului, dar Mihaela face din nou BRAEAK-ul! Buzarnescu gaseste returul potrivit de fiecare data si ii raspunde decisiv sportivei din Grecia.

3-0 Game alb pentru Mihaela! Romanca arata un joc solid in startul finalei de la San Jose si reuseste sa preia conducerea cu 3-0 in mai putin de 10 minute de la prima minge

2-0 BREAK Buzarnescu! Sportiva din Grecia face o dubla greseala si nu este solida pe propriul serviciu, iar romanca profita!

1-0 Primul game al partidei este adjudecat pe propriul serviciu de Mihaela!

Mihaela Buzarnescu incepe la serviciu!

Mihaela Buzarnescu a reusit o noua victorie fantastica si este laudata de site-ul WTA! Romanca a invins-o in set decisiv pe Elise Mertens - 4-6, 6-3, 6-1 - si va juca in ultimul act cu Maria Sakkari din Grecia, diseara de la 00.00.

"Intr-o revansa a finalei de la Hobart de la inceputul acestui an, Buzarnescu a trebuit sa intoarca de la 0-1 la seturi pentru a face a treia finala WTA a sezonului. Romanca a avut un set secund de mare forta, bifand 4 puncte la rand pentru a ajunge la 4-1.



Victoria o duce in prima ei finala de turneu Premier si o poate propulsa in premiera intre primele 20 de sportive ale lumii, daca va atinge trofeul" a scris site-ul WTA dupa victoria Mihaelei cu Elise Mertens.

Mihaela Buzarnescu’s incredible 2018 continues. Ranked No.147 12 months ago, she’s into her third @WTA final of the season and 1st Premier final of her career, beating No.4 seed Elise Mertens 46 63 61 @MubadalaSVC. — WTA Insider (@WTA_insider) August 4, 2018

Reactia lui CTP



"Este performanta cea mai impresionanta din cariera Mihaelei, pentru ca Mertens e extrem de valoroasa, e tanara, aflata in plin start, e o tigroaica a tenisului mondial, aflata in plin salt spre top 10. In sferturi a facut un joc exceptional cu Konta, care a jucat si ea foarte bine, un meci de inalt nivel si a intrat pe teren ca favorita in fata Mihaelei. Si aici se intampla lucrul asta surprinzator, Mihaela, in ciuda izbucnirilor ei verbale si lacrimale, care si ele au facut-o celebra, pe dinauntru reusesete sa ramana adunata, sa ramana tare intr-un mod incredibil. Stiti care e marele atu al ei? Acum s-a vazut ca in fata unei adversare mai bine cotate, Mihaela joaca nu ca o ousidera, nu ca si cum ar avea sansa a doua, ci ca si cum ea ar fi favorita.

In primul set, Mernens a intrat tare, a calarit-o pe Mihaela, cu lovituri decisive, la linie, pentru ca e puternica, are aproape un metru 80, loveste tare, decisiv, dar si cu o aparare...e una dintre cele mai bune aparatoare din circuit, genul caracatita, care alearga foarte bine si agata mult stanga-dreapta. in situatia asta, Mihaela a transmis tot timpul, dincolo de fileu, esti buna, dar si eu sunt si mai buna si o sa intorc scorul asta, nu se poate sa nu intorc. Asta facea cu fiecare minge. Si siguranta asta de sine, neinfricarea, se duce peste fileu, asa e la tenis, jucatorii se simt unul pe altul, isi simt mirosul, isi simt feromonii pe care ii emite celalalt. Mertens a fost indoita minut cu minut de aceasta neinfricata, aceasta aroganta in sensul cel mai bun al cuvantului, a Mihaelei. O sa intorc scorul si o sa castig pentru ca eu sunt cea mai buna" a spus Cristian Tudor Popescu la Digi Sport.