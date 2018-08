Mihaela Buzarnescu e in FINALA la San Jose! Victoria FANTASTICA in fata lui Mertens, Miki va urca pe cea mai buna pozitie din cariera: "Nu-mi vine sa cred!"

Ce victorie! Mihaela Buzarnescu a trecut de numarul 15 WTA si va juca finala turneului de la San Jose.

Mihaela Buzarnescu a reusit o noua victorie fantastic! Romanca a invins-o in set decisiv pe Elise Mertens - 4-6, 6-3, 6-1 - si va juca in ultimul act cu Maria Sakkari din Grecia, numarul 49 WTA. Aceasta a invins-o pe Danielle Rose Collins - 3-6, 7-5, 6-2.

Finala dintre Mihaela Buzarnescu si Elise Mertens va fi in aceasta noapte de la ora 00.00. Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum.

"Este incredibil, nu-mi vine sa cred! Mi-am depasit toate asteptarile, saptamana trecuta nu m-am antrenat deloc cu mingea. Sunt incantata ca am ajuns pana aici!



In ultimele doua zile am incercat doar sa raman concentrata pentru ca in ultima perioada am avut multe suisuri si coborasuri. Tot timpul m-am gandit sa nu cedez, sa lupt in continuare. Inseamna enorm ca am ajuns in finala, e ceva ce am visat. Este ceva incredibil, o reusita fabuloasa. Sper sa fiu un model pentru tineri sa nu cedeze niciodata" a declarat Mihaela Buzarnescu dupa partida.