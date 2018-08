BUZARNESCU, SAN JOSE | "30 de ani e noul 20 in tenis! Putem sa ne asteptam literalmente la orice de acum!" Reactia lui CTP dupa finala castigata de Miki

Mihaela Buzarnescu - Maria Sakkari 6-1, 6-0, iar Miki a reusit o performanta incredibila.

Mihaela Buzarnescu a castigat finala turneului de la San Jose, si-a trecut in palmares primul sau trofeu WTA din cariera si a urcat in Top 20 mondial.

Cristian Tudor Popescu este de parere ca finala de la San Jose poate reprezenta un moment de cotitura in cariera romancei care de acum poate "exploda" in tenisul mondial

"Aici este punctul exceptional, soliditatea psihica exceptionala pe care a aratat-o Mihaela in turneul de la San Jose. Indiferent de ce ii venea de dincolo de fileu, in toate meciurile, Mihaela a avut aceeasi atitudine psihica. Vedeti, ea a devenit celebra si prin iesirile, prin izbucnirile nervoase, verbale. Or, ea este, de fapt, in spatele acestor iesiri tumultoase.

Mihaela este intr-un moment de maturitate a jocului, are un bagaj bagaj tehnic remarcabil. Eu v-am spus asta dupa meciul cu Mertens, acela a fost meciul turneului de la San Jose, cu o adversara de cel mai mare calibru, foarte tanara, in plin elan, care tocmai facuse un meci formidabil in fata Johannei Konta si pe care Mihaela a reusit sa o ingenuncheze minge cu minge, prin inteligenta tactica si acuratete tehnica.

Mihaela a spus foarte bine: 30 de ani e noul 20 de ani in tenis. Deci, putem sa ne asteptam literalmente la orice, acum, de la Mihaela, pentru orice jucatoare din lume ea a devenit acum o amenintare", a declarat Cristian Tudor Popescu pentru Digi24.

Mihaela Buzarnescu se afla in acest moment la cea mai buna clasare a carierei. De altfel, cu exceptia Simonei Halep care este lider mondial, Mihaela Buzarnescu este singura romanca ce reuseste sa intre in Top 20 mondial in ultimii... 20 de ani.

Pentru Mihaela Buzarnescu urmeaza Rogers Cup. In primul tur va juca impotriva unei sportive venite din calificari, in timp ce in turul 2 are sanse importante sa se dueleze cu Elina Svitolina. Ar fi al treilea duel dintre Buzarnescu si Svitolina in acest an. Cele doua s-au mai intalnit la Roland Garros si Birmingham, ambele partide fiind castigate de romanca.