Mihaela Buzărnescu s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Cluj! Ce șanse are România să dea o finalistă 

Mihaela Buzărnescu s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, după ce a învins-o pe sora geamănă a Karolinei Pliskova, Krystina, scor 7-5, 6-3.

Partida s-a încheiat după o oră și douăzeci și opt de minute de joc, iar numărul 170 WTA va juca în penultimul act împotriva ocupantei locului 119 mondial, Mayar Sherif, care a trecut în faza ultimelor opt jucătoare de Kristina Kucova, scor 6-3, 6-1.



Partida Mihaelei Buzărnescu din semifinale va avea loc în după-amiaza zilei de sâmbătă, 7 august, la o oră care urmează să fie anunțată de organizatori.

A doua semifinală a Winners Open va fi disputată între învingătoarele meciurilor Schmiedlova vs. Krunic și Petkovic vs. Mendez.

The hope of a Romanian champion in Cluj stays alive as Miki plays great today and gets the win to advance to the SF. Mihaela Buzarnescu defeated Kristyna Pliskova 7-5, 6-3.#WinnersOpen | @WinnersOpen pic.twitter.com/y3SL7LdrdC