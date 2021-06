Mihaela Buzarnescu, mesaj genial pentru organizatorii competitiei WTA de la Cluj-Napoca: "Hello, cine se ocupa de turneu, poate am vreo sansa la un wildcard, va rog? Sa tineti cont de mine!" 

Mihaela Buzarnescu vrea sa participe cu orice pret la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, programat pentru saptamana 2-8 august.

Cu o victorie obtinuta pe tabloul principal la Roland Garros, Mihaela Buzarnescu va urca 14 pozitii in clasamentul WTA, pana pe locul 160, dar si-a setat ca obiectiv intoarcerea in top 70 WTA pentru a se califica direct la urmatoarele turnee de mare slem, fara a mai fi nevoita sa joace calificari.

Buzarnescu a evitat o situatie speciala la Roland Garros, unde ar fi trebuit sa joace calificari, iar prima sa adversara in preliminarii ar fi fost tocmai Irina Bara, dar a primit o veste excelenta din partea organizatorilor, aceea de a fi acces pe tabloul principal in mod nemijlocit.

Dupa o victorie cu Arantxa Rus, scor 7-5, 7-5 si un meci de trei seturi cu Serena Williams in turul secund, Mihaela Buzarnescu anticipeaza o a doua jumatate de sezon extrem de incarcata, in care isi doreste sa participe, printre alte turnee, la competitia WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Intrebata la ce intreceri urmeaza sa joace, "Miki" Buzarnescu a replicat: "O lista interminabila de turnee. Voi participa in calificarile pentru Wimbledon si incerc sa imi fac un clasament cat mai bun, ca sa nu mai stau la limita pentru a prinde tabloul principal la US Open. Dupa turneul de la Wimbledon, o sa joc un turneu pe zgura in Germania, apoi ma voi duce in Praga sau in Polonia, iar dupa aceea as vrea sa joc turneul de la Belgrad, in turneul organizat de Djokovic.

Dupa aceste competitii, voi participa la Cluj, daca voi intra pe tablou direct, iar daca nu, va trebui sa joc calificari. Dar ma gandesc ca: 'poate exista vreo sansa de un wildcard, daca nu sunt acceptata pe tablou? Hello, cine se ocupa de turneu, va rog? Sa tineti cont de mine!" a fost declaratia amuzanta data de Mihaela Buzarnescu in emisiunea "Asii tenisului."

Mihaela Buzarnescu povesteste experienta meciului cu Serena Williams de la Paris



Povestind experienta meciului cu Serena Williams jucat pe Arena Philippe Chatrier, incheiat 3-6, 7-5, 1-6, Buzarnescu a spus urmatoarele:

"Nu am avut niciun trac, nicio clipa nu m-am gandit 'gata, am castigat setul'. Este mai relaxata fata de cum era inainte. Are un serviciu incredibil, foarte greu sa ghicesti, foarte bine plasat, unghiurile sunt foarte bune. Este foarte important in tenisul feminin. Datorita serviciului, are moment cand revine daca este condusa. A fost foarte greu sa ma odihnesc in noaptea de dupa meci.

Aveam o gramada de ganduri, adrenalina, am avut si probleme cu stomacul din ziua meciului cu Arantxa Rus si nici ele nu mi-au dat pace. Ma tot gandeam ce pot sa fac diferit. Oricum, am intrat foarte bine in meci. Au fost acele mici diferente. Poate trebuia sa fiu si mai focusata in anumite momente.

Cand am fost anuntata ca voi fi pe tablou si nu mai jucam calificari, m-am antrenat de doua, trei ori pe Philippe Chatrier. Ma si gandeam ca acolo voi juca in turul trei, dar a fost turul doi. Cand am intrat pe teren, inca de pe culoar, mi-am dat shut down si am luat jucatoarea ca pe o adversara normala. Nu m-am gandit ca este Serena Williams. Aveam respect pentru ea, asa cum am pentru toate jucatoarele, dar mi s-a intamplat de cateva ori ca inaintea unei partide cu o jucatoare foarte buna sa am in subconstient ca este o jucatoare cu foarte bune rezultate, cu plasament foarte bun, cu rezultate mai bune decat ale mele si se pierde un pic din avantaj. De data aceasta, am intrat pe teren ca fiind un meci oarecare si cu sanse egale," a adaugat Mihaela Buzarnescu in cadrul emisiunii Digi Sport.