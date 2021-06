4 meciuri jucate, peste 200,000 de euro in cont! Cum a ajuns Mihaela Buzarnescu in situatia norocoasa de a profita de pe urma pandemiei

Mihaela Buzarnescu a castigat peste 200,000 de euro in doar 4 meciuri jucate in acest an.

Pandemia de coronavirus a complicat modul de calcul al ierarhiilor ATP si WTA, organizatiile tenisului mondial decizand sa nu penalizeze in 2020 jucatorii care au ales sa ia o pauza si sa tina cont de locurile ocupate de tenismeni inaintea situatiei pandemice.

In vara anului 2018, cand Mihaela Buzarnescu era mai aproape sa se califice la Turneul Campioanelor decat sa isi piarda clasarea in top 50 WTA, jucatoarea din Romania a suferit o accidentare grava in turul 2 al competitiei de la Montreal, dar clasamentul protejat a ajutat-o in acest an sa uite o parte din ghinionul suferit acum trei ani.

In 2021, "Miki" Buzarnescu s-a calificat direct pe tabloul principal al primelor turnee de mare slem, in ciuda unei pozitii in clasamentul WTA care nu i-ar fi conferit acest privilegiu, in mod normal, Situata in afara top 150 WTA, Buzarnescu a profitat de suspendarea Dayanei Yastremska, pe motiv de dopaj si a jucat pe tabloul principal la Australian Open, unde a castigat 65,000 de euro pentru meciul de trei seturi, pierdut in fata Biancai Andreescu.

La Roland Garros, Mihaela Buzarnescu a ajuns pe tabloul principal drept consecinta a retragerii belgiencei Kirsten Flipkens. In turul inaugural, Buzarnescu a invins-o pe Arantxa Rus, scor 7-5, 7-5, iar in a doua runda competitionala a cedat in trei seturi in favoarea Serenei Williams, insumand un cec in valoare de 84,000 de euro.

Nu in ultimul rand, Mihaela Buzarnescu trece prin aceeasi situatie favorabila in turneul de la Wimbledon, informeaza jurnalistul Daniel Radu, unde va primi cel putin 55,905 euro pentru prezenta pe tablou, toate cele 3 Grand Slam-uri aducandu-i un cec total in valoare de 204,905 euro.

De notat ca, in conditii normale, neafectate de pandemie, Mihaela Buzarnescu nu ar fi putut beneficia de aceasta oportunitate si ar fi depins de intentia organizatorilor turneelor de mare slem de a-i oferi sau nu un wildcard in vederea participarii la aceste turnee, clasamentul mondial neoferind stimuli pentru jucatoarele accidentate ori care fac pauze de maternitate.