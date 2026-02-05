Sorana Cîrstea (36 de ani, 35 WTA) și-a identificat principalele atuuri de care dispune în ultima stagiune a carierei, în circuitul de elită al tenisului feminin.

Cu o experiență remarcabilă, campioana în exercițiu a turneului WTA 1000 de la Madrid, în proba de dublu, a precizat că a progresat enorm în două capitole: mobilitate și spirit de luptă.

Sorana Cîrstea, formă fizică invers proporțională cu trecerea timpului

După victoria 6-1, 6-0 cu Tamara Zidansek, din optimile Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea și-a dezvăluit marele secret care îi permite să strălucească în tenisul profesionist, deși, în două luni, va împlini 36 de ani.

Lucrează cu un preparator fizic suedez

„Două atuuri care ies în evidență, cel puțin pentru mine: mișcarea în teren - simt că în ultimii ani am îmbunătățit mult acest aspect. În mod normal, se spune că, cu cât înaintezi mai mult în vârstă, ar trebui să pierzi un pic pe partea de pregătire fizică. Însă eu am găsit acest echilibru.

Lucrez foarte mult pe partea de pregătire fizică. Am un preparator fizic suedez și sunt extrem de încântată de modul în care reușesc să mă mișc în teren și să transpun pe teren acea muncă depusă în sala de fitness.

Aici se face diferența. Sunt mereu în poziție bună la minge. Tot timpul am avut un joc agresiv, însă diferența este când pot să fiu așezată și când nu pot - face diferența dintre o lovitură bună sau o eroare,” a explicat Sorana Cîrstea, la conferința de presă.