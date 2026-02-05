VIDEO EXCLUSIV Tinerețe fără bătrânețe, versiunea Soranei Cîrstea, la Transylvania Open: secretul care o ține în formă, la 35 de ani

Tinerețe fără bătrânețe, versiunea Soranei Cîrstea, la Transylvania Open: secretul care o ține în formă, la 35 de ani Tenis
Marcu Czentye
Sorana Cîrstea, învinsă doar de Sabalenka și Osaka, în primele nouă meciuri ale ultimului sezon în circuitul WTA.

Transylvania OpenTransylvania Open 2026Tenis WTAWTA Cluj-NapocaSorana Cirstea
Sorana Cîrstea (36 de ani, 35 WTA) și-a identificat principalele atuuri de care dispune în ultima stagiune a carierei, în circuitul de elită al tenisului feminin.

Cu o experiență remarcabilă, campioana în exercițiu a turneului WTA 1000 de la Madrid, în proba de dublu, a precizat că a progresat enorm în două capitole: mobilitate și spirit de luptă.

Sorana Cîrstea, formă fizică invers proporțională cu trecerea timpului

După victoria 6-1, 6-0 cu Tamara Zidansek, din optimile Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea și-a dezvăluit marele secret care îi permite să strălucească în tenisul profesionist, deși, în două luni, va împlini 36 de ani.

Lucrează cu un preparator fizic suedez

„Două atuuri care ies în evidență, cel puțin pentru mine: mișcarea în teren - simt că în ultimii ani am îmbunătățit mult acest aspect. În mod normal, se spune că, cu cât înaintezi mai mult în vârstă, ar trebui să pierzi un pic pe partea de pregătire fizică. Însă eu am găsit acest echilibru.

Lucrez foarte mult pe partea de pregătire fizică. Am un preparator fizic suedez și sunt extrem de încântată de modul în care reușesc să mă mișc în teren și să transpun pe teren acea muncă depusă în sala de fitness.

Aici se face diferența. Sunt mereu în poziție bună la minge. Tot timpul am avut un joc agresiv, însă diferența este când pot să fiu așezată și când nu pot - face diferența dintre o lovitură bună sau o eroare,” a explicat Sorana Cîrstea, la conferința de presă.

„Indiferent de scor, încerc să lupt. Nu mă mai las pradă emoțiilor.”

„Al doilea atu e lupta în teren. Indiferent de scor, încerc să lupt, să găsesc soluții. Sunt destul de matură, nu mă mai las pradă emoțiilor. Cred că aceste lucruri s-au îmbunătățit enorm.

Din punctul de vedere al jocului în sine, tot timpul am fost acolo, normal, cu urcușuri și coborâșuri, dar toată lumea știe că am un joc agresiv și am potențial,” a completat Sorana Cîrstea seria motivelor care îi permit să facă performanță la cel mai înalt nivel în tenis, în anul retragerii.

Sorana Cîrstea - Anastasia Potapova, meci în sferturile de finală ale Openului Transilvaniei, în direct și în exclusivitate pe VOYO, joi, 5 februarie, de la ora 18:00.

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea 030226
