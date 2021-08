”Ăsta nu e teren de tenis, ci piscină!” Condiții de joc grele la Cluj-Napoca în prima zi de turneu WTA

Start cu peripeții pentru organizatorii turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, Winners Open. Două reprize de ploaie puternică au întrerupt ordinea meciurilor în prima zi de concurs propriu-zis, dar haosul creat de condițiile meteorologice a fost mai mare decât s-ar fi așteptat.

A doua ploaie i-a surprins pe organizatori într-atât de puternic încât nu au reușit să așeze prelata acoperitoare pe toate terenurile de tenis, iar imaginile spun de la sine cât de dificilă va fi reluarea jocului conform orarului inițial.



”Terenul central arată mai degrabă ca o piscină decât ca un teren de tenis. Cred că probele de natație de la Winners Open vor începe în curând,” a glumit proprietarul contului WTA Romania pe Twitter.

Din nefericire, ploaia a inundat și sala de forță improvizată, spre dezamăgirea jucătoarelor participante, care și-au văzut pregătirea întreruptă de aceste impedimente.

Center court looking more like a pool than a tennis court. I guess the swimming portion of the @WinnersOpen will start shortly. ???? pic.twitter.com/gY9fHXyts6