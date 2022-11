Mihaela Buzărnescu, ofertată de Patrick Mouratoglou! Dezvăluiri neașteptate făcute de tenismenă 

Tenismena română a vorbit într-un podcast despre parcursul extrem de bun pe care l-a avut în tenis în perioada de juniorat, când câștiga trofee după trofee. Mai mult, pentru a accentua calitățile pe care le-a avut și faptul că a fost remarcată de academiile importante de tenis ale lumii, Mihaela Buzărnescu a dezvăluit că a fost dorită și de Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, la academia lui.

Mihaela Buzărnescu a primit o propunere de la Patrick Mouratoglou

„Am fost numărul 1 în Europa, la 14 ani, la 16 ani... Am câştigat Master-urile, campioană naţională şi europeană la junioare, adică a fost aşa trecere... După aceea, imediat, am făcut puncte şi la senioare şi era super OK. Adică eram chiar... toţi vorbeau de mine.

Mouratoglou, am fost la ei, voiau să mă ia, au insistat să mă ia să mă antrenez la ei... Au mai fost două academii din America... Aveam între 16 şi 18 ani. După ce am ieşit eu campioană europeană şi am câştigat Masters-ul la juniori.

Chiar sunt fericită de tot ce am realizat la viaţa mea, indiferent de accidentări şi aşa mai departe. Chiar am făcut lucruri pe care mulţi şi le doresc. Cred că ar trebui să fiu mult mai mândră de mine”, a declarat Mihaela Buzărnescu în cadrul podcast-ului Orange Sport.

Mihaela Buzărnescu a dat în judecată WTA pentru accidentarea care i-a oprit cea mai bună perioadă a carierei

Mihaela Buzărnescu, fostă ocupantă a locului 20 WTA în 2018 nu a revenit la nivelul atins în urmă cu 4 ani, după accidentarea groaznică suferită în turul 2 la Monteal, în meciul cu Elina Svitolina.

La două ore și 20 de minute de joc de la startul meciului cu Elina Svitolina, când scorul era 3-6, 7-6, 3-4 Mihaela Buzarnescu a călcat strâmb pe glezna piciorului drept.

Mihaela Buzărnescu a început să plângă de durere, iar în ajutor i-au venit arbitra de scaun și oponență să, Elina Svitolina, însă medicul a sosit pe teren cu o întârziere mult prea îndelungată pentru o competiție de calibrul Premier 5.

Cu câteva minute înaintea accidentării, jucatoarea din România i-a cerut arbitrei de scaun să oprească partida, întrucât condițiile meteorologice indicau o ploaie suficient de puternică pentru a face nesigură desfășurarea unei partide de tenis în aer liber.

Accidentarea a avut loc în timpul vârfului de formă muncit de Mihaela Buzarnescu, care reușise anul trecut să ajungă în top 20 WTA și să câștige primul sau titlu în circuitul mare al tenisului feminin, la San Jose.

Din cauza durerilor mari resimțite, „Miki” Buzărnescu nu a putut ieși pe picioarele ei din arena din Montreal, fiind scoasă în scaun cu rotile.