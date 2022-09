Mihaela Buzărnescu, de la „am acceptat insulte, umilințe” la „sentimente există din ambele părți”! Nu exclude o împăcare cu Marco Dulca 

Tenismena a anunțat despărțirea în luna martie, printr-o postare pe Instagram în care îl acuza pe fotbalist că a supus-o unor agresiuni psihice de-a lungul relației. Mihaela Buzărnescu a scris că a fost umilită și insultată, lăsând de înțeles că relația a fost una tumultoasă, plină de momente dificile.

Buzărnescu a vorbit însă recent despre subiectul despărțirii, exprimându-și regretul față de cum s-au desfășurat lucrurile între ea și Marco Dulca. Invitată în cadrul unui podcast, jucătoarea de tenis a dezvăluit că există încă sentimente între ea și jucătorul de la FCSB.

Mihaela Buzărnescu nu exclude varianta unei împăcări cu Marco Dulca

Mihaela Buzărnescu a vorbit și despre posibilitatea unei împăcări cu Marco Dulca, punctând că „nu se știe niciodată” ce le poate rezerva viitorul.

„E un subiect... nu aș vrea să intru în detalii, este între noi doi. Mi-a părut foarte rău și îmi pare rău și acum pentru ce s-a întâmplat, pentru că sentimente există din ambele părți în continuare. În plus, să nu spui niciodată, niciodată, pentru că tot timpul poți avea a doua șansă.

La noi a fost respect profesional, am fost șase luni împreună, o perioadă nu foarte lungă, dar foarte intensă și foarte frumoasă, dar și cu micile lucruri mai puțin plăcute, care m-au afectat mai mult pe mine, ca fată.

Poate că nu trebuia să mă exteriorizez prin acea postare. Am realizat că cel mai bine este să-ți păstrezi viața intimă, pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla, dar așa a fost să fie.

Eu eram fericită cu viața mea personală, în care mă dedic total, așa cum fac și în viața de sportiv. Poate nu este un final, nu se știe niciodată. Vorbeam de multe lucruri pe care le puteam face împreună, familia lui mă plăcea foarte mult, familia mea îl plăcea pe el

Eu nu am zis nu, dar depinde de de mai multe lucruri. Fiecare trebuie să-și asume lucrurile mai puțin bune din viața de cuplu. Și eu știu ce am greșit și el știe ce a greșit. Au fost atâtea cupluri care s-au împăcat, dacă n-au fost lucruri grave între ei. Nu se știe ce ne va rezerva viitorul”, a declarat Mihaela Buzărnescu în cadrul podcast-ului „Vin de-o poveste by Radu Țibulcă”.

Postarea prin care Mihaela Buzărnescu anunța despărțirea de Marco Dulca în luna martie

„Aceste ultime 6 luni au fost foarte grele pentru mine, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Sunt atât de recunoscătoare că am revenit după accidentare și că pot juca din nou.

În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental!

Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment,” a scris Mihaela Buzărnescu, pe Instagram.