Cum se comporta Serena Williams in viata privata? Dezvaluiri facute de un fost tenismen roman: "Cand am cunoscut-o mi se parea rece, nu interactiona cu oricine"

Victor Hanescu a descris comportamentul Serenei Williams in viata privata.

Fostul tenismen roman, Victor Hanescu are in palmares un titlu ATP, dar vrea sa duca mai departe traditia tenisului romanesc. La cinci ani de la retragere, Hanescu are experienta de patru ani intr-o academie de tenis pe care el insusi a fondat-o in Romania, iar pentru ca acest demers sa progreseze din punct de vedere calitativ, Hanescu a facut o vizita la Academia Patrick Mouratoglou.

Acolo, Victor Hanescu a intalnit-o pentru prima oara pe Serena Williams, jucatoare pe care o descrie ca fiind retrasa si rece, americanca interactionand doar cu un cerc restrans de persoane in care are incredere.

"Cand am cunoscut-o mi se parea destul de rece, nu interactiona cu oricine; trebuia sa te cunoasca destul de bine ca sa inceapa o conversatie cu tine, dar isi vedea de treaba ei. Se antrena si avea in jur un cerc de persoane destul de restrans," a afirmat Victor Hanescu despre Serena Williams pentru Digi.

Serena Williams a jucat in debutul acestui an o semifinala de Grand Slam, la Australian Open, jucatoarea din SUA in varsta de 39 de ani invingand-o in sferturi pe reprezentanta Romaniei, Simona Halep, scor 6-3, 6-3.