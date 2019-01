"Mi-ar fi foarte greu sa o bat!" Ce spune Horia Tecau despre un meci cu Serena Williams. VIDEO

Horia Tecau nu a jucat mult timp la simplu si crede ca ar intampina dificultati cu Serena Williams.

"Serena Williams ar castiga si in circuitul ATP", s-a spus de multe ori dupa demonstratiile de forta ale americancei.

Horia Tecau nu e speriat de legenda din tenisul feminin, dar crede ca ar avea ceva dificultati. Mai ales ca Tecau s-a specializat la dublu si a dat lovitura: se poate mandri ca este campion la Wimbledon si la US Open, iar la dublu mixt s-a impus la Australian Open. Tecau se antreneaza uneori cu Simona Halep si cu Irina Begu.



"Femeile au alt stil decat barbatii. Stiu ca ea se antreneaza cu barbati, e foarte puternica. Ma mai antrenez si eu cu Simona si Irina si dau foarte bine in minge, joaca foarte bine. E totusi o diferenta intre baieti si fete, la forta, la viteza, la anumite executii. Eu personal n-am mai jucat la simplu de foarte mult timp, mi-ar fi greu cu Serena. Dar cred ca in zilele mele bune de simplu as fi invins-o", a spus Horia Tecau la PROX.