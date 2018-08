Horia Tecau si Jean Julien Rojer, in turul 2 la US Open

Horia Tecau si Jean Julien Rojer au inceput cu dreptul la US Open 2018.

Campionii en-titre au facut miercuri primul pas spre apararea titlului cucerit in 2017 la Flushing Meadows.

Perechea romano-olandeza a trecut in primul tur de echipa formata din olandezul Sander Arends si Antonio Sancic, scor 6-3, 6-3, la capatul unui meci care a dura o ora si 20 de minute de joc.

In turul secund, favoritii numarul 6 ai probei de dublu de la New York ii vor intalni pe invingatorii meciului dintre Albot/Jaziri si fratii Skupski.

Anul trecut, Horia Tecau si Jean Julien Rojer au castigat trofeul de la US Open, dupa ce au trecut de fratii Lopez, Feliciano si Marc, scor 6-4, 6-3. Horia are in palmares 35 de trofee castigate in circuitul ATP de dublu, dintre care doua cucerite chiar in 2018.

Cea mai inalta pozitie in clasament a fost locul secund, la dublu, pe 23 noiembrie 2015.