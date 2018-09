Tecau viseaza frumos! Propunere neasteptata pentru Simona Halep si reactia lui Andrei Pavel: "E cea mai buna echipa!"

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Horia Tecau viseaza frumos si vrea o medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Tecau ar vrea sa faca echipa alaturi de Simona Halep la dublu mixt.

Horia Tecau este vicecampion olimpic, alaturi de Florin Mergea, la proba de dublu, insa vrea aurul olimpic la dublu mixt.

"Ma gandeam la Jocurile Olimpice de la Tokyo si la cum ar fi o participare acolo. In primul rand, ma gandeam in proba de dublu. La fel si la proba de dublu mixt. Ca Simona este acolo in top si vrea sa joace dublu este prima alegere. Stiu ca poate juca la dublu, e genul de jucatoare foarte antrenabila, care poate face orice pe teren", a declarat Horia Tecau.

Andrei Pavel, fostul antrenor al Simonei Halep, considera ca cei doi ar putea da marea lovitura in 2020.

"E cea mai buna echipa pe care poti sa o vezi acum cu sanse la medalie. Simona a jucat si mai mult dublu anul acesta. Ultima data cand am fost, la Rio, am fost cu Horia si cu Florin. Au fost la un pas de medalia de aur, cine stie, poate data viitoare vor fi medalii si din sportul acesta", a precizat Andrei Pavel.