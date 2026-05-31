Saci de bani! Suma fabuloasă obținută de PSG după ce a câștigat Champions League a doua oară la rând

Paris Saint-Germain a câștigat din nou Liga Campionilor, după 1-1 (4-3 d.l.d.) contra lui Arsenal în finala de la Budapesta.

Pentru PSG, acesta este al doilea trofeu consecutiv, obținut după o finală în care Luis Enrique a aliniat exact aceeași jucători de câmp precum în ultimul act din ediția precedentă, cu Inter Milano (5-0).

Performanța aceasta va aduce în conturile parizienilor și o sumă fabuloasă, de 150 de milioane de euro. Pentru al doilea trofeu UEFA Champions League la rând, PSG a ajuns la venituri totale de 300 de milioane de euro, estimează Transfers News Live.

Cum se împart veniturile obținute de PSG din sezonul 2025-2026 de UEFA Champions League:

  • Drepturi TV - 34 de milioane de euro
  • Venituri din coeficientul UEFA - 11 milioane de euro
  • Participarea în faza ligii - 18,6 milioane de euro
  • Clasarea finală din faza ligii - 18,7 milioane de euro
  • Calificarea în optimi - 11 milioane de euro
  • Calificarea în sferturi - 12,5 milioane de euro
  • Calificarea în semifinale - 15 milioane de euro
  • Calificarea în finală - 18,5 milioane de euro
  • Câștigarea trofeului - 6,5 milioane de euro
  • Participarea în Supercupa Europei - 4 milioane de euro

Luis Enrique, într-o galerie selectă a antrenorilor din UCL

Luis Enrique (56 de ani), antrenorul formației pariziene, a cucerit pentru a treia oară Liga Campionilor, după triumful de anul trecut și cel alături de Barcelona în 2015. 

Un singur antrenor este în fața sa în ierarhia câștigătorilor de UCL, respectiv Carlo Ancelotti cu 5 trofee (AC Milan 2003 și 2007, și Real Madrid 2014, 2022 și 2024).

Doar alți trei antrenori se pot lăuda cu trei Ligi ale Campionilor adjudecate. Tehnicienii respectivi sunt: Bob Paisley (Liverpool 1977, 1978 și 1981), Zinedine Zidane (Real Madrid 2016, 2017 și 2018) și Pep Guardiola (Barcelona 2009 și 2011, și Manchester City 2023).

