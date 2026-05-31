Saci de bani! Suma fabuloasă obținută de PSG după ce a câștigat Champions League a doua oară la rând

Pentru PSG, acesta este al doilea trofeu consecutiv, obținut după o finală în care Luis Enrique a aliniat exact aceeași jucători de câmp precum în ultimul act din ediția precedentă, cu Inter Milano (5-0).
Performanța aceasta va aduce în conturile parizienilor și o sumă fabuloasă, de 150 de milioane de euro. Pentru al doilea trofeu UEFA Champions League la rând, PSG a ajuns la venituri totale de 300 de milioane de euro, estimează Transfers News Live.
Cum se împart veniturile obținute de PSG din sezonul 2025-2026 de UEFA Champions League:
- Drepturi TV - 34 de milioane de euro
- Venituri din coeficientul UEFA - 11 milioane de euro
- Participarea în faza ligii - 18,6 milioane de euro
- Clasarea finală din faza ligii - 18,7 milioane de euro
- Calificarea în optimi - 11 milioane de euro
- Calificarea în sferturi - 12,5 milioane de euro
- Calificarea în semifinale - 15 milioane de euro
- Calificarea în finală - 18,5 milioane de euro
- Câștigarea trofeului - 6,5 milioane de euro
- Participarea în Supercupa Europei - 4 milioane de euro