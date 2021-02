Simona Halep a aflat de la ce ora va juca meciul de duminica impotriva Igai Swiatek: romanca joaca din nou pe arena centrala

Simona Halep si Iga Swiatek se vor duela juca duminica-dimineata in faza optimilor de finala ale Openului Australian.

Simona Halep si Iga Swiatek se vor duela duminica-dimineata in primul meci programat in sesiunea de seara pe Arena Rod Laver. Va fi al treilea meci al acestei editii pe numarul 2 WTA il joaca pe cea mai mare arena din complexul Melbourne Park.

Partida va incepe la ora 10:00, fus orar romanesc. Halep si Swiatek vor sti la ora debutului meciului cine va fi adversara calificata in sfertul lor de tablou, in conditiile in care duelul dintre Serena Williams si Aryna Sabalenka este estimat sa se incheie in jurul orei 05:30, ora Romaniei.

Halep si Swiatek s-au mai intalnit de doua ori pana acum, dar niciodata pe o suprafata dura. Ambele confruntari directe au avut loc in optimile Roland Garros; in editia 2019, Halep s-a impus, 6-1, 6-0, in vreme ce succesul romancei a fost razbunat in toamna anului anterior, cand Swiatek si-a apropiat victoria, 6-1, 6-2.

Meciul dintre Halep si Swiatek are o miza financiara de $158,000 de dolari americani.