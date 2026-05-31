FOTO Canotajul și scrima duc tradiția mai departe. România, trei medalii la JO: aur pentru Radiș și Bodnar

Un labirint logistic! Ce presupune câștigarea unei medalii de aur olimpice: canotoarea Simona Radiș a explicat totul

Patru din cele opt echipaje româneşti prezente în Finalele A ale Cupei Mondiale I de canotaj de la Sevilla (Spania) s-au clasat pe podium, duminică, obţinând o medalie de aur, una de argint şi două de bronz.

Aur, argint și bronz pentru România

Fostele campioane olimpice la dublu vâsle feminin, Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar, au câştigat medalia de aur cu timpul de 07 min 01 sec 05/100, fiind urmate de Olanda (07:03.40).

O medalie de argint a fost obţinută la dublu rame masculin de Ştefan Berariu şi Florin Lehaci, cu timpul de 06 min 29 sec 46/100, cei doi fiind devansaţi de Noua Zeelandă (06:26.86).

În proba feminină de patru vâsle, Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroşanu şi Mariana-Laura Dumitru au câştigat bronzul, cu timpul de 06 min 31 sec 15/100. Aurul a fost cucerit de Germania (06:30.15), iar argintul a revenit Marii Britanii (06:30.58).

O altă medalie de bronz a fost adusă de echipajul masculin de opt plus unu masculin (Cosmin Iulian Pleşescu, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Florin Arteni, Mugurel Semciuc, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Laurenţiu Danciu, Irina Lucia Andreea Despa), înregistrat în 05 min 35 sec 50/100. Victoria a revenit Olandei (05:33.23), iar pe locul secund s-a clasat Marea Britanie (05:34.69).

Celelalte rezultate ale românilor

Alte trei echipaje româneşti s-au clasat în imediata apropiere a podiumului.

La patru rame masculin, Mateus-Simion Cozminciuc, Ciprian Tudosă, Andrei Vatamaniuc şi Leontin Nuţescu au fost înregistraţi cu al patrulea timp în finală (06:04.34), fiind devansaţi de Marea Britanie (05:54.46), Franţa (05:59.68) şi Olanda (05:59.92).

La patru vâsle masculin, Mihăiţă Ţigănescu, Florin Bogdan Horodişteanu, Andrei Cornea şi Ioan Prundeanu s-au clasat pe poziţia a patra (05:52.63), la mică distanţă de Croaţia (05:52.20), medaliata cu bronz. Germania a obţinut victoria (05:49.84), urmată de Olanda (05:50.00).

Echipajul feminin de opt plus unu (Cristina Drugă, Gabriela Tivodariu, Iulica-Maria Ursu, Maria Lehaci, Iulia Bălăucă, Geanina Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Chelaru, Victoria Petreanu) s-a clasat pe locul al patrulea (06:12.20), devansată de Australia (06:08.35), Olanda (06:09.76) şi de Marea Britanie (06:10.25).

Manuela-Gabriela Lungu şi Andreea Petraş au ocupat ultimul loc în Finala A la dublu rame feminin, şase (07:28.95). Adriana Adam şi Maria Lehaci s-au clasat pe patru în Finala B (07:33.98) a aceleiaşi probe.

România, locul 5 în clasamentul general pe medalii

La dublu vâsle feminin, în Finala B, Stejara Olariu şi Ioana Mădălina Cornea au ocupat locul al treilea (07:15.51).

Mihai Chiruţă a fost al cincilea în Finala B la schif simplu masculin (07:26.55).

Bianca-Camelia Ifteni s-a clasat şi ea pe cinci în Finala B a probei de schif simplu feminin (07:53.77).

În clasamentul pe medalii, Germania a ocupat primul loc, cu 4 medalii de aur, urmată de Olanda (3-3-2), Marea Britanie (2-2-1), Hong Kong (2-1-0), România (1-1-2) etc. Agerpres

Foto: CS Dinamo București