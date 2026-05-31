Finala Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă din Elveţia se va desfăşura, duminică, între reprezentativa ţării gazdă şi Finlanda, transmite Reuters.

Elveția - Norvegia 6-0 și Finlanda - Canada 4-2 în semifinale

Elveţia a surclasat Norvegia cu 6-0, sâmbătă, în semifinale, prin golurile marcate de Christoph Bertschy, Denis Malgin, Ken Jager, Damien Riat, Nico Hischier şi Theo Rochette.

Elveţia va juca finala pentru al treilea an consecutiv, în timp ce Norvegia a atins careul de aşi pentru prima oară din 1951, când a obţinut cea mai bună clasare (locul patru).

În cealaltă semifinală se sâmbătă, Finlanda a dispus cu 4-2 de Canada, vicecampioana olimpică.

Patrik Puistola a deschis scorul pentru europeni, dar Robert Thomas şi Dylan Holloway au adus Canada în avantaj. Finlandezii au avut o repriză secundă foarte bună, punctând prin Aleksander Barkov, Konsta Helenius şi Aatu Raty.

Finlanda are patru titluri mondiale, Elveția niciunul

Portarul Justus Annunen a făcut o ultimă repriză remarcabilă, păstrând avantajul echipei Finlandei, cvadruplă campioană mondială, care speră să reediteze succesul din 2022.

Elveţia nu a câştigat până acum niciun titlu mondial. Agerpres