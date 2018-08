Simona Halep a ajuns la Montreal si e gata de Rogers Cup! Cate puncte are de aparat in clasamentul WTA

Simona Halep s-a mutat de la Miami la Montreal, acolo unde va participa la Rogers Cup din 6 august.

Simona Halep a avut cea mai lunga pauza de vara, dupa eliminarea de la Wimbledon in turul al treilea.

Numarul 1 WTA incepe acum o perioada dificila, cu trei turnee tari urmate de ultimul Grand Slam al anului, US Open.

Dupa vacanta din Romania, Simona a mers la Miami, acolo unde s-a antrenat alaturi de Darren Cahill, iar acum s-a mutat la Montreal pentru participarea de la Rogers Cup.

Simona Halep are de aparat 1005 puncte la turneele din SUA si a pierdut deja 60 cand a ales sa nu participe la Washington.

Simona a jucat semifinale anul trecut la Rogers Cup, finala la Cincinnati, iar la US Open a fost eliminata in primul tur de Maria Sharapova.

Caroline Wozniacki are mai putine puncte de aparat, 845, in timp ce Sloane Stephens are de aparat 2701 puncte deoarece a castigat US Open anul trecut.

Angelique Kerber poate fi surpriza dupa victoria de la Wimbledon. Ea are de aparart doar 116 puncte in urma parcursului slab de anul trecut din SUA.