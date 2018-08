HALEP ROGERS CUP | Traseu infernal pentru Simona la Montreal! Poate da de Sorana in turul 3 si de Serena in semifinale! Cum arata tabloul

Simona Halep revine pe teren la Rogers Cup.

Pauza s-a incheiat! Invinsa la Wimbledon in turul 3 de Hsieh, Simona Halep incepe sezonul pe hard la Rogers Cup. Iar numarul 1 mondial va avea o misiune foarte dificila pentru a ajuns in finala turneului pe care l-a castigat in 2016. In afara Simonei, pe tabloul principal sunt si Mihaela Buzarnescu, Irina Begu si Sorana Cirstea.

Simona Halep va intra direct in turul 2 la Rogers Cup si va juca fie impotriva Anastasiei Pavlyuchenkova, fie contra unei jucatoare venita din calificare. In turul 3 poate da de Sorana Cirstea sau Venus Williams! Romanca trebuie sa treaca de o jucatoare venita din calificari pentru a se lupta cu Venus in turul 2.

Apoi ar fi in sferturi una dintre Caroline Garcia, Kasatkina sau Sharapova. In semifinale sunt numai adversare tari: Kerber, Serena Williams, Petra Kvitova sau Karolina Pliskova! Iar in finala ar putea juca impotriva Muguruzei, a Svitolinei sau a lui Wozniacki!

Mihaela Buzarnescu, cea care a ajuns in semifinale la San Jose, va juca in primul tur contra unei jucatoare venita din calificari, pentru ca in turul 2 sa o intalneasca pe invingatoarea meciului Kristina Mladenovic - Victoria Azarenka. Irina Begu isi stie deja adversara din turul 1 - Ashleigh Barty. In calificari vor mai fi 2 jucatoare din Romania, Ana Bogdan si Monica Niculescu.

Misiune dificila pentru apararea locului 1 WTA

Numarul 1 WTA incepe acum o perioada dificila, cu trei turnee tari urmate de ultimul Grand Slam al anului, US Open.

Dupa vacanta din Romania, Simona a mers la Miami, acolo unde s-a antrenat alaturi de Darren Cahill, iar acum s-a mutat la Montreal pentru participarea de la Rogers Cup.

Simona Halep are de aparat 1005 puncte la turneele din SUA si a pierdut deja 60 cand a ales sa nu participe la Washington.

Simona a jucat semifinale anul trecut la Rogers Cup, finala la Cincinnati, iar la US Open a fost eliminata in primul tur de Maria Sharapova.

Caroline Wozniacki are mai putine puncte de aparat, 845, in timp ce Sloane Stephens are de aparat 2701 puncte deoarece a castigat US Open anul trecut.

Angelique Kerber poate fi surpriza dupa victoria de la Wimbledon. Ea are de aparat doar 116 puncte in urma parcursului slab de anul trecut din SUA.

TOP 5 WTA

Simona Halep 7571 puncte

Caroline Wozniacki 6660 puncte

S. Stephens 5463 puncte

A.Kerber 5305 puncte

E.Svitolina 5020 puncte