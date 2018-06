Maria Sharapova REACTIONEAZA dupa ce Serena Williams i-a criticat autobiografia: "Ar fi fost foarte ciudat pentru mine"

Serena Williams a criticat-o pe Maria Sharapova pentru ceea ce a scris in autobiografia ei.

Azi, 16:00, Mihai Mironica si Ion Alexandru comenteaza LIVE semifinala Halep vs Muguruza pe www.sport.ro si Facebook Sport.ro!

Rusoaica nu s-a abtinut si si-a aparat cartea.

Cele doua rivale de-o viata ar fi trebuit sa se confrunte in optimile de la Roland Garros, insa o accidentare a tinut-o pe Serena departe de teren, astfel ca a fost nevoita sa abandoneze, lasandu-i cale libera Sharapovei spre sferturi.

"Cred ca Serena m-a urat pentru ca eram pustoaica aia slaba care a batut-o impotriva tuturor sanselor la Wimbledon. Cred ca m-a urat pentru ca i-am luat ceva ce considera ca ii apartine de drept. Cred ca ma ura pentru ca am vazut-o in cel mai jos moment al ei. Dar cel mai mult, cred ca ma ura pentru ca am vazut-o cand plangea. Nu m-a iertat niciodata pentru asta. La nu foarte mult timp de la turneu, am auzit ca i-a spus unui prieten care mi-a zis mie: n-o sa mai pierd in viata mea cu t***a aia mica!", e pasajul controversat din cartea Sharapovei.

Serena a reactionat imediat, spunand ca ceea ce a scris Sharapova in carte sunt "100% vorbe din auzite".

Maria Sharapova a fost intrebata ce parere are despre comentariile Serenei la conferinta de dupa infrangerea suferita in fata ibericei Muguruza.

"Ei bine, cred ca ar fi fost ciudat din partea mea sa nu includ in autobiografie o persoana impotriva careia am concurat atatia ani", a spus rusoaica.

"Cred ca sunt o gramada de autobiografii in lume, in special in lumea sportului, care nu vorbesc neaparat despre rivalitati sau despre cineva impotriva caruia au concurat. Si cred ca noi am jucat foarte multe meciuri. Unele dintre aceste meciuri au fost foarte importante pentru mine. Ar fi fost foarte ciudat sa nu scriu nimic despre ea", a continuat Sharapova.

De asemenea, rusoaica a aparat veridicitatea spuselor sale din paginile cartii, afirmand ca nu intelege de ce cineva ar vrea sa spuna lucruri neadevarate intr-o autobiografie.

"Cand scri o autobiografie, nu cred ca exista vreun motiv pentru care ai scrie ceva neadevarat", a conchis Maria Sharapova.