„Toni, mulțumesc că ești în viața mea!” Simona Halep, discurs emoționant la finalul nefericit al Transylvania Open

Simona Halep (18 WTA) a fost învinsă de Anett Kontaveit (14 WTA) în ultimul act al Openului Transilvaniei, scor 6-2, 6-3, în doar 69 de minute de joc. Este primul turneu WTA organizat în România la care jucătoarea din Constanța ia parte fără să îl încheie ținând trofeul în brațe.

În cadrul ceremoniei de premiere, Simona Halep și-a admis cu mare eleganță inferioritatea în aceastsă finală, lăudând-o pe estona Anett Kontaveit pentru prestația foarte solidă.

Not the trophy we wanted but still very proud of Simo's week, after all the injuries and tough periods she had this year she was able to keep fighting and make a final too! Always a fighter, hai Simo!!! ???????????? pic.twitter.com/sphl3pmbbW