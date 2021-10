Simona Halep, sinceră: „Anett, m-ai zdrobit!” Kontaveit, cuvinte frumoase pentru româncă: „Ești un model, te admir!”

Anett Kontaveit a câștigat Transylvania Open fără să piardă set și a reușit să se califice la Turneul Campioanelor de la Guadalajara, întrecând-o în clasament pe tunisianca Ons Jabeur. În finală, Kontaveit a dispus de Simona Halep, scor 6-2, 6-3 în 69 de minute de joc.

„Nu am cuvinte. Săptămâna asta a fost incredibilă. Simona, ești un model, te-am admirat pentru foarte mulți ani și m-ai bătut de atâtea ori! A fost o onoare să împart terenul cu tine.

Simona Halep: "Anett, you crushed me, good luck in the WTA finals, you deserve to be there, you had an amazing year. Enjoy, it's very special there!

I'm sad I couldn't win, but Anett was too good today. Next year I will be here again!"#TO2021 pic.twitter.com/4K8c4IjEQ9