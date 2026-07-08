Marea surpriză de la Wimbledon! Cu cine va juca Alexander Zverev semifinala

Arthur Fery, beneficiar al unui wild card la Wimbledon, a reuşit miercuri o nouă performanţă impresionantă, învingându-l pe italianul Flavio Cobolli, numărul 10 mondial.

Pe Terenul Central, în prezenţa reginei Camilla, fiul preşedintelui clubului francez de fotbal FC Lorient, Loic Fery, şi al fostei jucătoare profesioniste de tenis Olivia Fery l-a învins pe finalistul de la Roland Garros cu 6-4, 7-6 (7/4), 6-0, devenind primul jucător intrat pe tabloul principal graţie unui wild card care ajunge în semifinalele de la Wimbledon de la campionul din 2001, Goran Ivanisevic.

Tot în sferturi de finală, Alexander Zverev, cap de serie numărul 2, l-a eliminat pe americanul Taylor Fritz, locul 7 mondial şi cap de serie numărul 6, în trei seturi, 6-4, 6-4, 6-2.

Zverev a câştigat recent turneul de la Roland Garros, singurul titlu de Mare Şlem din cariera sa, la 29 de ani. El va juca prima lui semifinală la Wimbledon, după ce a declarat la sfârşitul lunii trecute că are alergie la iarbă.

Fritz, semifinalist anul trecut pe iarba londoneză, câştigase zece din precedentele cincisprezece confruntări împotriva lui Zverev.

Agerpres