Cehoaica Linda Noskova şi ucraineana Marta Kostyuk s-au calificat miercuri în semifinalele turneului feminin de la Wimbledon.

Linda Noskova, succes împotriva belgiencei Elise Mertens

Jucătoarea din Cehia, Linda Noskova (21 de ani, locul 12 WTA), a trecut în sferturi de belgianca Elise Mertens (30 de ani, locul 27 WTA), pe care a învins-o în două seturi, scor 6-3, 7-5, după o oră şi 46 de minute de joc.

Marta Kostyuk, victorie clară contra italienei Jasmine Paolini

În semifinalele turneului feminin de la Wimbledon a ajuns şi ucraineana Marta Kostyuk (24 de ani, locul 13 WTA).

Ea a dispus categoric în sferturi de italianca Jasmine Paolini (30 de ani, locul 15 WTA), scor 6-3, 6-2, într-un joc care s-a întins pe durata a 69 de minute.

Semifinalele feminine de la Wimbledon se vor disputa după următorul program: Karolina Muchova – Coco Gauff (9 iulie, aproximativ 15:30) şi Marta Kostyuk – Linda Noskova (9 iulie, aproximativ 16:40).

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