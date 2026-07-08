Cotat la 150.000 de euro de site-urile de specialitate, atacantul de 1,95 m a semnat cu echipa pregătită de Daniel Pancu un contract valabil până la finalul stagiunii 2028/29.

Jason Kodor a spus ce echipă din Anglia susține: ”E dorința mea cea mai mare să ajung acolo”. Premier League e pe VOYO

Kodor se află acum cu Rapid într-un stagiu de pregătire în Austria, la Bad Leonfelden. Fotbalistul a oferit un interviu reporterului Pro TV, Matilda Popa, în care a evidențiat, printre altele, că echipa sa favorită din străinătate este Liverpool.

Bucureșteanul cu cetățenie australiană a evidențiat că urmărește meciurile ”cormoranilor” din Premier League, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO, alături de tatăl său.

”(n.r. Care e echipa ta favorită?) Liverpool, datorită lui tata. El mi-a adus pasiunea pentru Liverpool. De când eram mic și chiar și acum ne uităm împreună la meciurile lui Liverpool. La fiecare meci e o pasiune incredibilă, la fiecare acțiune suntem acolo de parcă suntem pe teren.

Nu am fost niciodată pe Anfield, dar e dorința mea cea mai mare să ajung acolo”, a spus Kodor.

Liverpool a terminat sezonul 2025/26 pe locul cinci în clasamentul primului eșalon englez, cu 60 de puncte. După 38 de etape, ”cormoranii” au bifat 17 victorii, nouă remize și 12 eșecuri în stagiunea precedentă.