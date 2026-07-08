Djokovic - Sinner, prima semifinală stabilită la Wimbledon, se joacă pe o miză uriașă

Novak Djokovic (39 de ani, 8 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) se vor întâlni în prima semifinală stabilită a turneului individual masculin din cadrul Wimbledon 2026.

Partida va avea loc vineri, 10 iulie, iar miza financiară a duelului ține pasul cu greutatea sportivă a momentului.

Sinner și Djokovic, semifinală cu miză de un milion de euro

Tenismenul învins va pleca acasă cu €1,043,128, pe când învingătorul își va asigura minimum €2,086,255, suma acordată pentru calificarea în ultimul act al competiției.

Diferența dintre victorie și înfrângere măsoară, așadar, peste un milion de euro, în semifinalele Wimbledon 2026, ediție care oferă premii-record în istoria turneului.

Marele câștigător al probei individuale a turneului de la Wimbledon își va apropia, în acest an, un cec în valoare de €4,172,510.

În jumătatea opusă de tablou, semifinala va fi disputată între Alexander Zverev / Taylor Fritz și Flavio Cobolli - Arthur Fery.