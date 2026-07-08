Djokovic - Sinner, prima semifinală stabilită la Wimbledon, se joacă pe o miză uriașă

Djokovic - Sinner, prima semifinală stabilită la Wimbledon, se joacă pe o miză uriașă Tenis
Marcu Czentye
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Novak Djokovic - Jannik Sinner, semifinală repetată, în calendarul turneelor de mare șlem din 2026.

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Novak DjokovicJannik SinnerWimbledon 2026Tenis ATP
Din articol

Novak Djokovic (39 de ani, 8 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) se vor întâlni în prima semifinală stabilită a turneului individual masculin din cadrul Wimbledon 2026.

Partida va avea loc vineri, 10 iulie, iar miza financiară a duelului ține pasul cu greutatea sportivă a momentului.

Sinner și Djokovic, semifinală cu miză de un milion de euro

Tenismenul învins va pleca acasă cu €1,043,128, pe când învingătorul își va asigura minimum €2,086,255, suma acordată pentru calificarea în ultimul act al competiției.

Diferența dintre victorie și înfrângere măsoară, așadar, peste un milion de euro, în semifinalele Wimbledon 2026, ediție care oferă premii-record în istoria turneului.

Marele câștigător al probei individuale a turneului de la Wimbledon își va apropia, în acest an, un cec în valoare de €4,172,510.

În jumătatea opusă de tablou, semifinala va fi disputată între Alexander Zverev / Taylor Fritz și Flavio Cobolli - Arthur Fery.

Novak Djokovic

  • Tara stefan djokovic sotie
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Sinner a pierdut în fața lui Djokovic în semifinalele Openului Australian, deși a condus cu 2-1 la seturi

Înaintea semifinalei programate vineri, istoricul întâlnirilor directe dintre Novak Djokovic și Jannik Sinner arată un ușor avantaj pentru tenismenul italian, care conduce cu 6-5.

Cea mai recentă întâlnire a fost însă un punct de cotitură negativ în startul sezonului, pentru Jannik Sinner; italianul a cedat în cinci seturi în fața sârbului, în semifinalele Openului Australian, scor 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Jannik Sinner

  • Sinner getty
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Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
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