"Dar domnul cine e?", m-a intrebat George Bush. "Gica Hagi", i-am raspuns. | Ilie Nastase povesteste dialogul memorabil pe care l-a purtat cu fostul presedinte al SUA

Ilie Nastase a povestit discutia pe care a purtat-o cu fostul presedinte al SUA, George W. Bush.

Ilie Nastase a dezvaluit in emisiunea "Legendele" cu Dan Negru istoria intalnirii pe care a avut-o cu al 43-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii, George W. Bush.

"Cel mai simpatic si uman politician a fost George Bush. La un moment dat, discutam despre tenis, despre Tiriac, anturaje si dintr-odata m-a intrebat: 'Dar domnul cine e?'

'Gica Hagi!', i-a raspuns Ilie Nastase. "Aah, da, parca am jucat noi cu Romania in 1994 la Los Angeles," i-a spus George Bush lui Ilie Nastase, dupa care s-a uitat in jur si l-a intrebat: "Ilie, e adevarat ca noi suntem prosti la fotbal? Nu e vreun jurnalist pe aici sa auda?", a fost intrebarea comica pusa de fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii primului numar ATP din istorie, potrivit Antena Play.

Ilie Nastase a avut felurite experiente in intalnirile cu politicienii, printre care si o intalnire de gradul zero cu Nicolae Ceausescu, la Palatul Regal.