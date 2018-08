Clasamentul in care Simona Halep nu are rivala! Anuntul facut de WTA

Simona Halep a adunat 38 de saptamani in fruntea clasamentului WTA.

Totusi, romanca nu este lider doar la general. Halep este si cea mai buna jucatoare din lume pe serviciul adversarei in 2018.

Conform statisticilor WTA, Simona Halep are un procentaj de 50,2% in ceea ce priveste game-urile castigate pe serviciul adversarei. Acest lucru arata ca romanca a reusit sa-si adjudece peste jumatate dintre game-urile disputate pe serviciul advers.

Urmatoarea jucatoare de top 100 din acest clasament este Angelique Kerber, cu un procentaj de 46%.

Si Monica Niculescu sta bine la acest capitol, cu 44,8% procentaj.

In ciuda performantei pe serviciul advers, Halep nu se afla in primele 10 jucatoare ale lumii cand vine vorba despre propriul serviciu. In acest top conduce Ashleigh Barty, cu 79,8% reusita pe propriul serviciu.