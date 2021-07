"M-au crucificat pentru ca eram diferit!" Nick Kyrgios dezvaluie ca nu mai viseaza la un trofeu de mare slem, ci doar sa faca spectacol pe terenul de tenis

Nick Kyrgios a afirmat ca a renuntat la visul sau de a castiga un turneu de mare slem.

Nick Kyrgios a acces in a treia runda competitionala a editiei 2021 a turneului de la Wimbledon. Tenismenul australian l-a eliminat in turul secund pe italianul Gianluca Mager, scor 7-6, 6-4, 6-4, intr-o partida care a durat mai putin de 120 de minute.

Dupa primele doua victorii pe tabloul principal, printre care calvarul suferit in primul tur in meciul cu Ugo Humbert, finalizat cu Nick Kyrgios castigand scor 9-7 setul decisiv, Nicholas Kyrgios si-a facut timp sa stea de vorba cu jurnalistii prezenti la Londra,

"Ma simt mult mai liber acum, ma bucur de competitie. Am renuntat la ideea de a castiga turnee de mare slem. Stiu ca multi oameni vor fi ofensati, dar trebuie sa imi respecte alegerea si ce fac eu cu viata mea. Ce vreau eu e sa ma distrez si ca meciurile mele sa fie un spectacol. Nu putem fi toti dumnezei precum Federer, Nadal sau Djokovic. Ei sunt oamenii care inspira milioane de persoane de pretutindeni, dar trebuie sa fie si persoane in care oamenii de acasa sa se regaseasca, persoane care atrag multi fani. Eu sunt Nick Kyrgios, un tip normal si sunt fericit sa fiu ceea ce sunt," a declarat Nick Kyrgios in cadrul conferintei de presa, sustine Punto de break.

Mai departe, Nick Kyrgios a povestit despre modul in care societatea reprima diferentele de personalitate si a incercat sa ii altereze identitatea. "E o problema culturala. De cand esti doar un copil, te forteaza sa joci intr-un anumit mod. Schimba directiile, misca-te asa, fii disciplinat. M-au invatat sa joc prefacandu-ma ca sunt Diego Schwartzman, dar sunt oameni care vor sa fie diferiti, vor sa isi arate personalitatea.

In fiecare zi personalitatile sunt impinse inapoi. Au facut asta cu mine la inceputul carierei mele. A fost incredibil sa vad cum m-au crucificat pentru ca am servit pe sub mana, pentru ca am lovit mingea printre picioare sau pentru ca am vorbit cu fanii. Stiu ca am servit pe sub mana lui Nadal in Acapulco, iar reactiile au fost uimitoare. Au fost oameni care m-au acuzat ca pangaresc sportul. Apoi Nishikori a facut acelasi lucru si a fost considerat geniu tactic. Imi place sa vad jucatori non-conformisti, contra curentului, precum Tiafoe sau Bublik. Cred ca tenisul ar trebui sa sustina oamenii charismatici, care contribuie cu ceva diferit," a adaugat Nick Kyrgios.