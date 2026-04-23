Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniil Medvedev se află în partea a doua a carierei de tenismen profesionist, dar nu pierduse, până la Monte-Carlo, niciun meci cu 6-0, 6-0.

TAGS:
Daniil MedvedevTenis ATPATP Monte CarloATP Madridzgura
Din articol

Fost număr unu mondial, tenismenul rus, Daniil Medvedev (10 ATP), se numără printre cele mai controversate figuri din lumea „sportului alb.”

Daniil Medvedev a explicat cum a pierdut 6-0, 6-0, în fața lui Matteo Berrettini

Invocă o stare de repulsie atunci când este nevoit să joace pe zgură, are numeroase ieșiri nervoase și obișnuiește să folosească în favoarea sa disprețul pe care îl primește din partea publicului, uneori, iar, în finalele de Grand Slam, este unul dintre cei mai mari „pierzători” din istoria acestui sport.

Are un singur titlu de mare șlem câștigat, dar a jucat șase finale, pierzând una într-o manieră dramatică, în fața lui Rafael Nadal, la Australian Open 2022, când a condus cu 2-0 la seturi și a avut trei mingi de break ratate consecutiv, în setul trei, la scorul de 3-2 la game-uri.

Recent, deși s-a împăcat cu gândul jocului pe zgură - trofeul cucerit la Roma, în turneul Masters 1000 din 2023 fiind cea mai bună dovadă în acest sens -, Daniil Medvedev a suferit cea mai drastică înfrângere a carierei.

  • Daniil medvedev finala ao 24 melbourne retur
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Daniil Medvedev: „Când pierzi cu 6-0, 6-0, mereu există un motiv.”

A pierdut, la Monte-Carlo, scor 6-0, 6-0, în fața italianului Matteo Berrettini. Meciul a ridicat semne de întrebare, iar Daniil Medvedev a menținut tăcerea, până la Madrid, unde și-a explicat marele eșec de la Monte-Carlo.

„Când pierzi cu 6-0, 6-0, mereu există un motiv. Nu poți să pierzi cu 6-0 la acest nivel doar jucând tenis. Ceva nu a fost în regulă în acea zi, iar, când asemenea lucruri se întâmplă, încerci să găsești motivele care să te asigure că nu vei mai repeta această pățanie.

E dureros, pentru că să pierză 6-0, 6-0 înseamnă o umilință. Dar asta e viața, ăsta e sportul. Nu sunt nici primul, nici ultimul tenismen care primește o asemenea umilință.

Sigur că primele zile au fost dificile. Aș spune că aproximativ o săptămână mi-a fost greu să revin pe teren, să îmi reintru în ritm și să înțeleg ce mă așteaptă, în continuare,” s-a confesat Daniil Medvedev, într-un interviu acordat Sofiei Tartakova.

Daniil Medvedev, 23 de titluri ATP și 6 finale de Grand Slam

A câștigat US Open 2021, iar, în acest an, a triumfat la Brisbane și Dubai.

Are 23 de titluri ATP în palmares, iar cel mai „bogat” sezon a fost 2023, când a ridicat deasupra capului cinci trofee: la Rotterdam, Doha, Dubai, Miami și Roma.

ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!