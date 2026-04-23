Fost număr unu mondial, tenismenul rus, Daniil Medvedev (10 ATP), se numără printre cele mai controversate figuri din lumea „sportului alb.”

Daniil Medvedev a explicat cum a pierdut 6-0, 6-0, în fața lui Matteo Berrettini

Invocă o stare de repulsie atunci când este nevoit să joace pe zgură, are numeroase ieșiri nervoase și obișnuiește să folosească în favoarea sa disprețul pe care îl primește din partea publicului, uneori, iar, în finalele de Grand Slam, este unul dintre cei mai mari „pierzători” din istoria acestui sport.

Are un singur titlu de mare șlem câștigat, dar a jucat șase finale, pierzând una într-o manieră dramatică, în fața lui Rafael Nadal, la Australian Open 2022, când a condus cu 2-0 la seturi și a avut trei mingi de break ratate consecutiv, în setul trei, la scorul de 3-2 la game-uri.

Recent, deși s-a împăcat cu gândul jocului pe zgură - trofeul cucerit la Roma, în turneul Masters 1000 din 2023 fiind cea mai bună dovadă în acest sens -, Daniil Medvedev a suferit cea mai drastică înfrângere a carierei.