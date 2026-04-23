Fost număr unu mondial, tenismenul rus, Daniil Medvedev (10 ATP), se numără printre cele mai controversate figuri din lumea „sportului alb.”
Daniil Medvedev a explicat cum a pierdut 6-0, 6-0, în fața lui Matteo Berrettini
Invocă o stare de repulsie atunci când este nevoit să joace pe zgură, are numeroase ieșiri nervoase și obișnuiește să folosească în favoarea sa disprețul pe care îl primește din partea publicului, uneori, iar, în finalele de Grand Slam, este unul dintre cei mai mari „pierzători” din istoria acestui sport.
Are un singur titlu de mare șlem câștigat, dar a jucat șase finale, pierzând una într-o manieră dramatică, în fața lui Rafael Nadal, la Australian Open 2022, când a condus cu 2-0 la seturi și a avut trei mingi de break ratate consecutiv, în setul trei, la scorul de 3-2 la game-uri.
Recent, deși s-a împăcat cu gândul jocului pe zgură - trofeul cucerit la Roma, în turneul Masters 1000 din 2023 fiind cea mai bună dovadă în acest sens -, Daniil Medvedev a suferit cea mai drastică înfrângere a carierei.
Daniil Medvedev: „Când pierzi cu 6-0, 6-0, mereu există un motiv.”
A pierdut, la Monte-Carlo, scor 6-0, 6-0, în fața italianului Matteo Berrettini. Meciul a ridicat semne de întrebare, iar Daniil Medvedev a menținut tăcerea, până la Madrid, unde și-a explicat marele eșec de la Monte-Carlo.
„Când pierzi cu 6-0, 6-0, mereu există un motiv. Nu poți să pierzi cu 6-0 la acest nivel doar jucând tenis. Ceva nu a fost în regulă în acea zi, iar, când asemenea lucruri se întâmplă, încerci să găsești motivele care să te asigure că nu vei mai repeta această pățanie.
E dureros, pentru că să pierză 6-0, 6-0 înseamnă o umilință. Dar asta e viața, ăsta e sportul. Nu sunt nici primul, nici ultimul tenismen care primește o asemenea umilință.
Sigur că primele zile au fost dificile. Aș spune că aproximativ o săptămână mi-a fost greu să revin pe teren, să îmi reintru în ritm și să înțeleg ce mă așteaptă, în continuare,” s-a confesat Daniil Medvedev, într-un interviu acordat Sofiei Tartakova.
Daniil Medvedev, 23 de titluri ATP și 6 finale de Grand Slam
A câștigat US Open 2021, iar, în acest an, a triumfat la Brisbane și Dubai.
Are 23 de titluri ATP în palmares, iar cel mai „bogat” sezon a fost 2023, când a ridicat deasupra capului cinci trofee: la Rotterdam, Doha, Dubai, Miami și Roma.