Jannik Sinner, numărul unu mondial, s-a calificat în finala turneului ATP Masters 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de 8.235.540 de euro, sâmbătă, după o victorie dificilă în faţa rusului Daniil Medvedev (9 ATP), cu 6-2, 5-7, 6-4.

Meciul fusese întrerupt de ploaie, vineri seara, la scorul de 4-2 pentru Sinner în meciul decisiv. Sinner, 24 ani, a obţinut a 28-a sa victorie consecutivă în circuitul ATP şi a 33-a consecutivă, un record, la turneele de categoria ATP Masters 1.000, cea mai importantă după cele de Mare Şlem.