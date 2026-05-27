Cum să nu te cerți cu soția în timpul meciului, la Roland Garros: Medvedev a comis-o de două ori
Marcu Czentye
Daniil Medvedev trăiește clipe dificile, în tenisul profesionist.

Campion de turneu de mare șlem recunoscut pentru oscilațiile sale uriașe de formă, rusul Daniil Medvedev a ajuns în mijlocul unui nou scandal, într-una dintre cele mai importante competiții de tenis.

Tenismenul în vârstă de 30 de ani, clasat pe locul al optulea în ierarhia mondială, a suferit o eliminare surprinzătoare, în runda inaugurală a întrecerii majore din Paris.

Numărul 8 ATP, Daniil Medvedev, eliminat și certat cu soția, la Roland Garros 2026

Mai răbdător, numărul 97 ATP, australianul Adam Walton l-a depășit pe Daniil Medvedev la capătul unui meci cu un scor final amețitor, care arată ca un carusel: 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 în favoarea deținătorului de wildcard.

Invitat de organizatori în turneu în virtutea colaborărilor organizatorice între Melbourne-Paris-New York, Walton a provocat, indirect, chiar o dispută în familia Medvedev.

Medvedev, „cumințit” de soție, în timpul meciului

Daniil Medvedev și-a pierdut cumpătul încă din primul set, când l-a văzut pe jucătorul din Oceania desprinzându-se la 4-2 la game-uri.

Medvedev a început să comenteze, în primă fază aparent fără ca vorbele sale să aibă un destinatar.

Dar intervenția soției sale, Daria, l-a enervat și mai puternic pe Medvedev, iritiat deja de canicula în care a fost nevoit să joace.

„E cald pentru toată lumea. Cu toții suferim. Trebuie să te comporți mai bine,” i-a transmis soția Daria, din tribune, conform Daily Express.

„Când o să găsesc terenul, o să fiu mai cuminte,” a fost replica savuroasă a lui Medvedev, frustrat de numărul mare de erori neforțate comise.

În zece participări bifate pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros, Daniil Medvedev rămâne cu o singură calificare în sferturile de finală drept cea mai bună performanță atinsă în capitala Franței.

În 2023, Medvedev a demonstrat însă că poate performa la nivel înalt și pe zgură, suprafață pe care o displace; rusul a ieșit, în urmă cu trei ani, campion al turneului ATP Masters 1000 de la Roma.

