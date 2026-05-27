Campion de turneu de mare șlem recunoscut pentru oscilațiile sale uriașe de formă, rusul Daniil Medvedev a ajuns în mijlocul unui nou scandal, într-una dintre cele mai importante competiții de tenis.

Tenismenul în vârstă de 30 de ani, clasat pe locul al optulea în ierarhia mondială, a suferit o eliminare surprinzătoare, în runda inaugurală a întrecerii majore din Paris.

Numărul 8 ATP, Daniil Medvedev, eliminat și certat cu soția, la Roland Garros 2026

Mai răbdător, numărul 97 ATP, australianul Adam Walton l-a depășit pe Daniil Medvedev la capătul unui meci cu un scor final amețitor, care arată ca un carusel: 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 în favoarea deținătorului de wildcard.

Invitat de organizatori în turneu în virtutea colaborărilor organizatorice între Melbourne-Paris-New York, Walton a provocat, indirect, chiar o dispută în familia Medvedev.