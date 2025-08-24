Cândva, Dan Petrescu era poreclit „Super Dan“ datorită rezultatelor sale excelente, ca antrenor. Mai ales la CFR Cluj, fostul internațional și-a câștigat definitiv locul în istoria clubului, având în vedere că a umplut vitrina de trofee.

Din păcate, de câțiva ani, cariera lui Dan Petrescu e pe o pantă descendentă. Cupa României, pe care a cucerit-o în sezonul trecut cu CFR, a fost un succes izolat pentru tehnicianul de 57 de ani.

Petrescu, pe lângă o criză tot mai acută de rezultate, a început să aibă și probleme grave de sănătate. La care s-a adăugat și decesul mamei sale, Florica, în martie, la 91 de ani. Pe fondul acestei situații, Dan Petrescu a început să aibă și niște crize de nervi tot mai urâte.

Totul a culminat, după 2-7 cu Hacken (Suedia), în prima manșă din play-off-ul Conference League. Ajuns la capătul răbdării, Petrescu a demisionat, iar CFR l-a instalat deja pe Andrea Mandorlini.

Cristi Balaj despre problemele lui Dan Petrescu: „Trebuie să stea fără stres“

Un om care a văzut decăderea lui Dan Petrescu, din toate punctele de vedere, a fost președintele CFR-ului, Cristi Balaj. În dialog cu Fanatik, el a oferit acum detalii despre culisele plecării antrenorului, de la CFR.

„Dan era supărat. Își reproșa că nu s-a oprit imediat după câștigarea cupei. Avea nevoie să se ocupe de el, să-și rezolve problemele medicale. Iar stresul, oboseala și gândurile nu l-au ajutat în această perioadă. Una din condițiile pentru a se vindeca complet e să stea fără stres. Această perioadă (n.r. – de la CFR Cluj) nu l-a ajutat. Meciul cu Hacken a fost un semn că ar trebui să se oprească și să-și vadă de sănătatea lui. Cel mai important e să se vindece. El îmi spunea că speră să califice echipa în grupa Conference și să se retragă după aceea. Deja starea de oboseală psihică nu-l ajuta în recuperare“, a povestit Cristi Balaj.

În ultimul său mandat, la CFR Cluj, Dan Petrescu a adunat 68 de partide: 33 de victorii, 22 de remize, 13 înfrângeri, golaveraj: 125-82.

