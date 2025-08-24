FCSB l-a prezentat deja oficial pe fotbalistul senegalez în schimbul căruia Gigi Becali l-a cedat definitiv pe Andrei Gheorghiță la U Cluj și a plătit și 50.000 de euro.

Mihai Stoica: ”Thiam părea mult mai corpolent în tricoul lui U Cluj!”

Finanțatorul de la FCSB a anunțat că atacantul va fi titular în partida cu FC Argeș, astfel încât Daniel Bîrligea să fie odihnit pentru returul cu Aberdeen. Charalambous a declarat și el că va miza pe Mamadou Thiam în duelul cu gruparea piteșteană, însă pare că Mihai Stoica nu este convins deocamdată de jucătorul venit de la U Cluj.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că atacantul pe care l-a urmărit la un singur antrenament nu este încă la nivelul așteptat.

”L-am văzut la un singur antrenament, făcut cu echipa astăzi. E clar că are nevoie de timp… (n.r. kilograme?) Măi, kilograme… în tricoul lui U Cluj părea mult mai corpolent. Avem jucători cu mult mai multe kg decât el, dar şi mai înalţi”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Totuși, oficialul campioanei României spune că are încredere totală că Mamadou Thiam este o achiziție foarte bună pentru campioana României: ”Cred că e o achiziţie bună, cred cu convingere că e o achiziţie bună”.

