Vasile Dîncu, după CFR - Hacken 2-7: "O cădere, nu un sfârșit". Mesajul pentru Dan Petrescu

Reacția sa vine în contextul în care antrenorul Dan Petrescu și-a anunțat demisia la finalul partidei.
Vasile Dîncu a calificat eșecul din Suedia drept o lecție, comparând situația cu înfrângerea suferită de Brazilia în fața Germaniei, scor 1-7, la Campionatul Mondial din 2014, meci la care susține că a fost prezent.
"Pentru CFR Cluj aceasta este doar o cădere, nu un sfârșit. Nu am pierdut războiul, ci doar o bătălie. Înfrângerea aceasta, oricât de grea, ne poate aduce ceva ce victoriile chinuite nu reușesc: un plus de realism", a scris Dîncu pe Facebook.
O parte importantă a mesajului său a fost dedicată antrenorului demisionar, Dan Petrescu, căruia i-a mulțumit pentru performanțele obținute la conducerea echipei.
"Plecarea lui este o rană, dar nu o uitare. El rămâne antrenorul care ne-a adus atâtea titluri de campion, arhitectul unei epoci de aur, omul care a scris în istoria CFR-ului pagini pe care niciun scor nu le poate șterge. Mister, mulțumim frumos!", a transmis politicianul.
Vasile Dîncu nu deține o funcție oficială în cadrul clubului, însă este cunoscut în spațiul public ca fiind un apropiat al conducerii și al patronului Nelu Varga.