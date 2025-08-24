Vasile Dîncu, după CFR - Hacken 2-7: "O cădere, nu un sfârșit". Mesajul pentru Dan Petrescu

Reacția sa vine în contextul în care antrenorul Dan Petrescu și-a anunțat demisia la finalul partidei.



Vasile Dîncu a calificat eșecul din Suedia drept o lecție, comparând situația cu înfrângerea suferită de Brazilia în fața Germaniei, scor 1-7, la Campionatul Mondial din 2014, meci la care susține că a fost prezent.



"Pentru CFR Cluj aceasta este doar o cădere, nu un sfârșit. Nu am pierdut războiul, ci doar o bătălie. Înfrângerea aceasta, oricât de grea, ne poate aduce ceva ce victoriile chinuite nu reușesc: un plus de realism", a scris Dîncu pe Facebook.

