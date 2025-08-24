Vasile Dîncu, după CFR - Hacken 2-7: "O cădere, nu un sfârșit". Mesajul pentru Dan Petrescu

Vasile Dîncu, după CFR - Hacken 2-7: "O cădere, nu un sfârșit". Mesajul pentru Dan Petrescu
Politicianul Vasile Dîncu, o figură apropiată de clubul CFR Cluj, a transmis un mesaj public după înfrângerea echipei, scor 2-7, în meciul cu BK Hacken din play-off-ul Conference League.

Vasile Dincu CFR Cluj Dan Petrescu

Reacția sa vine în contextul în care antrenorul Dan Petrescu și-a anunțat demisia la finalul partidei.

Vasile Dîncu a calificat eșecul din Suedia drept o lecție, comparând situația cu înfrângerea suferită de Brazilia în fața Germaniei, scor 1-7, la Campionatul Mondial din 2014, meci la care susține că a fost prezent.

"Pentru CFR Cluj aceasta este doar o cădere, nu un sfârșit. Nu am pierdut războiul, ci doar o bătălie. Înfrângerea aceasta, oricât de grea, ne poate aduce ceva ce victoriile chinuite nu reușesc: un plus de realism", a scris Dîncu pe Facebook.

O parte importantă a mesajului său a fost dedicată antrenorului demisionar, Dan Petrescu, căruia i-a mulțumit pentru performanțele obținute la conducerea echipei.

"Plecarea lui este o rană, dar nu o uitare. El rămâne antrenorul care ne-a adus atâtea titluri de campion, arhitectul unei epoci de aur, omul care a scris în istoria CFR-ului pagini pe care niciun scor nu le poate șterge. Mister, mulțumim frumos!", a transmis politicianul.

Vasile Dîncu nu deține o funcție oficială în cadrul clubului, însă este cunoscut în spațiul public ca fiind un apropiat al conducerii și al patronului Nelu Varga.

