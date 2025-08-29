Patruzeci și cinci este doar un număr pentru Venus Williams, care s-a antrenat în ultimele trei luni pentru a fi aptă de joc, în vederea Openului American 2025.

Cu set câștigat, dar meci pierdut în turul întâi al probei individuale, jucat în compania Karolinei Muchova - jucătoarea care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea, în a doua rundă -, Venus Williams a depășit așteptările în proba de dublu, unde s-a calificat mai departe, alături de Leylah Fernandez (22 de ani).

Venus Williams, victorie la 45 de ani contra favoritelor #6 la câștigarea trofeului de dublu

Leylah Fernandez, mai tânără cu 23 de ani decât Venus Williams.

Împreună cu fosta finalistă a Openului American, Venus Williams le-a învins pe Ellen Perez și Liudmila Kichenov, favorite cu numărul șase la câștigarea trofeului, în proba de dublu feminin, scor 7-6 (4), 6-3.

A fost primul meci de dublu câștigat de Venus Williams la US Open, din 2014 încoace.

„S-a simțit minunat, deoarece nu am jucat niciodată cu altcineva, în afară de Serena, care are acest tip de mentalitate. A fost foarte distractiv,” a dezvăluit Venus Williams, care nu s-a ferit de laude la adresa canadiencei, potrivit The Guardian.

Când a auzit că Venus a catalogat-o „cea mai bună parteneră de dublu, cu excepția Serenei”, Leylah Fernandez s-a declarat măgulită: „Am fost șocată. Probabil e cel mai mare compliment pe care l-am primit vreodată,” a replicat Leylah Fernandez, care a punctat că nu îi va fi ușor, dacă vrea să îi calce pe urme Serenei Williams.

