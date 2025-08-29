GALERIE FOTO La 45 de ani, Venus Williams a câștigat un meci la US Open 2025. Câți ani au trecut de la precedenta victorie în proba de dublu

Marcu Czentye
Venus Williams a obținut prima victorie în proba de dublu, după o lungă așteptare.

Patruzeci și cinci este doar un număr pentru Venus Williams, care s-a antrenat în ultimele trei luni pentru a fi aptă de joc, în vederea Openului American 2025.

Cu set câștigat, dar meci pierdut în turul întâi al probei individuale, jucat în compania Karolinei Muchova - jucătoarea care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea, în a doua rundă -, Venus Williams a depășit așteptările în proba de dublu, unde s-a calificat mai departe, alături de Leylah Fernandez (22 de ani).

Venus Williams, victorie la 45 de ani contra favoritelor #6 la câștigarea trofeului de dublu

  • Leylah Fernandez, mai tânără cu 23 de ani decât Venus Williams.

Împreună cu fosta finalistă a Openului American, Venus Williams le-a învins pe Ellen Perez și Liudmila Kichenov, favorite cu numărul șase la câștigarea trofeului, în proba de dublu feminin, scor 7-6 (4), 6-3.

A fost primul meci de dublu câștigat de Venus Williams la US Open, din 2014 încoace.

„S-a simțit minunat, deoarece nu am jucat niciodată cu altcineva, în afară de Serena, care are acest tip de mentalitate. A fost foarte distractiv,” a dezvăluit Venus Williams, care nu s-a ferit de laude la adresa canadiencei, potrivit The Guardian.

Când a auzit că Venus a catalogat-o „cea mai bună parteneră de dublu, cu excepția Serenei”, Leylah Fernandez s-a declarat măgulită: „Am fost șocată. Probabil e cel mai mare compliment pe care l-am primit vreodată,” a replicat Leylah Fernandez, care a punctat că nu îi va fi ușor, dacă vrea să îi calce pe urme Serenei Williams.

Venus Williams, de paisprezece ori campioană la dublu, în turneele de mare șlem

Venus Williams nu a mai ieșit campioană într-o competiție de mare șlem de la Wimbledon 2016.

În 2009, surorile Williams au câștigat trei turnee de mare șlem, pierzând doar pe zgura de la Roland Garros, în turul trei.

Impunându-se în 2010 la Melbourne și Paris, Serena și Venus Williams au adunat cinci trofee bifate dintr-o serie de șase derulate consecutiv.

