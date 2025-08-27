La 45 de ani, americanca a rezistat două ore în fața Karolinei Muchova, semifinalistă la Flushing Meadows în 2023, reușind chiar să câștige un set. Sportiva din Cehia, cu 16 ani mai tânără, s-a impus cu 6-3, 2-6, 6-1.



Venus Williams a primit încă un wild-card la US Open



Deși eliminată din proba de simplu, Venus va continua la dublu, unde a primit un nou wild-card. Va face pereche cu Leylah Fernandez, finalista din 2021, cu 23 de ani mai tânără decât ea. Cele două vor debuta împotriva favoritelor 6, Lyudmyla Kichenok și Ellen Perez.



Williams are deja două titluri la dublu în palmares la US Open, ambele câștigate alături de sora sa, Serena (1999 și 2009).



Fosta lideră mondială a traversat ani complicați, marcați de probleme medicale serioase. Diagnosticată în 2011 cu sindromul Sjögren, o boală autoimună incurabilă, și afectată recent de fibrom uterin, Venus a reușit totuși să revină pe teren și să înfrunte din nou jucătoare de top.

