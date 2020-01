Din articol Infrangerea cu Jelena Ostapenko din finala Roland Garros 2017, cea mai dureroasa din cariera Simonei Halep

Virginia Ruzici stie care este esecul care a afectat-o cel mai mult vreodata pe Simona Halep.

Prima campioana a Romaniei la Roland Garros, Virginia Ruzici a surprins intr-un interviu acordat recent care a fost cel mai dureros esec suferit de Simona Halep pana in prezent.

Managerul Simonei Halep a precizat in acelasi interviu ca Simona este pregatita in termeni de experienta pentru a triumfa intr-un turneu de mare slem pe hard, dar si ca revenirea lui Darren Cahill in loja romancei este de bun augur.

"Toti jucatorii trec prin momente fericite sau dureroase la orice nivel. Cred ca Federer nu va uita niciodata cele doua mingi de meci pe care le-a avut in finala de la Wimbledon in 2019. In cazul Simonei, cred ca infrangerea de la Roland Garros cu Ostapenko va ramane cea mai dificila," a relatat Virginia Ruzici pentru Eurosport.

In schimb, cel mai emotionant succes al Simonei a fost victoria de la Wimbledon din 2019: "A fost ceva fantastic! O deplina implinire pentru Simona si pentru noi toti ceilalti din tribuna. Nu se poate explica de ce... pur si simplu asa am simtit."

Despre inceputul colaborarii cu Simona Halep, Virginia Ruzici a povestit urmatoarele: "Cand eu am inceput colaborarea cu Simona, ea avea 16 ani si jumatate. Era campioana de Roland Garros la juniori. Este vorba de o evolutie normala ca jucatoare si persoana. Simona a muncit mult si a dat totul pentru tenis... dar era si este pasionata de tenis, asta pe langa calitatile fizice si morale pe care le are."

Cat despre revenirea lui Darren Cahill in echipa Simonei, Virginia Ruzici a mai spus pentru Eurosport ca o vede ca pe "o revenire pe care Simona si-a dorit-o foarte mult. Cu totii in echipa am fost extrem de bucurosi de vestea cea buna! Darren este o persoana speciala pentru noi toti. Este un om deosebit, atent si calduros si un mare antrenor! Asa ca sunt foarte linistita in ceea ce priveste viitorul."