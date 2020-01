Din articol Simona Halep va juca cu Bernarda Pera sau Aryna Sabalenka joi, in sferturile de finala

Simona Halep a fost atentionata de Darren Cahill cu privire la antrenamentele pe care le face in sala de forta.

Darren Cahill a revenit in echipa Simonei Halep, iar indicatiile sale nu fac abstractie de varsta sportivei nascute in Constanta, ajunsa acum la 28 de ani.

Simona Halep a debutat cu dreptul in sezonul 2020, invingand-o in optimile de finala ale turneului WTA de la Adelaide pe Ajla Tomljanovic, scor 6-4, 7-5 si i-a facut mai apoi pe jurnalisti sa rada in urma unei declaratii iesite din comun.

"Vreti sa va spun sincer ce mi-a zis Darren? Ca imbatranesc si ca trebuie sa lucrez mai mult pentru a-mi intari picioarele, pentru ca oasele au nevoie de mai multa putere. Asa ca incep sa lucrez din ce in ce mai mult in sala de forta," a spus Simona Halep in cadrul conferintei de presa sustinute dupa prima partida oficiala de simplu disputata in 2020.

Simona Halep a declarat tot astazi pe Twitter ca va dona 2000 de dolari victimelor incendiilor din Australia, dupa ce promisese ca va darui cate 200 de dolari pentru fiecare iesire nervoasa pe care o va comite in timpul meciurilor oficiale. "Dupa putine (ok, au fost mai multe) discutii cu echipa mea, sunt fericita sa anunt ca voi dona 2000 de dolari pentru victimele incendiilor, ca urmare a faptului ca i-am facut viata grea de 'numai' 10 ori lui Darren azi. N-a fost un inceput rau, nu-i asa?" a scris Simona pe retelele sociale.

After a little bit (ok a lot ????) of debate with my team, I'm happy to announce that I'm donating $2000 to the bushfires for giving @darren_cahill a hard time "only" 10 times during tonight's match. Not a bad start? ????????#Aces4BushfireRelief pic.twitter.com/UnvmB4gOK0 — Simona Halep (@Simona_Halep) January 14, 2020

La finalul traseului competitional de la Adelaide, Simona Halep va face deplasarea la Melbourne pentru primul turneu de mare slem al anului, programat pentru intervalul 20 ianuarie - 2 februarie.