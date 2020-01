Simona Halep le-a cucerit inimile oamenilor din Adelaide, orasul natal al lui Darren Cahill | DECLARATIA EMOTIONANTA facuta dupa meci 

Simona Halep a fost relaxata si zambitoare la finalul primului meci oficial de simplu al anului 2020.

Simona Halep a obtinut victoria in primul meci oficial de simplu al anului, trecand de Ajla Tomljanovic, numar 52 WTA in minimum de seturi, scor 6-4, 7-5 intr-o ora si 38 de minute.

La finalul meciului, Halep a declarat pe teren urmatoarele: "A fost un meci greu, dar ma asteptam, pentru ca mai jucasem de doua ori impotriva ei, iar duelurile fusesera grele. E important ca m-am calificat si sunt fericita ca am castigat primul meci din acest sezon."

Simona Halep: "Adelaide e ca o a doua casa pentru mine."



"Chiar daca m-am antrenat trei saptamani la rand, mi-a fost dificil sa fiu concentrata la fiecare punct din cauza faptului ca nu am mai jucat meciuri oficiale. Acum ma voi duce sa ma recuperez, voi face o baie in gheata, masaj si ma voi relaxa," a mai spus Simona Halep.

Intrebata despre cum se simte sa fie antrenata de Darren Cahill, un om admirat in orasul sau natal, Adelaide, Simona a raspuns, zicand: "Si eu sunt fanul sau. E frumos sa il am din nou in echipa mea, am lucrat impreuna patru ani, iar indicatiile oferite azi in timpul meciului m-au ajutat. Multumesc, Darren! Vreau sa va multumesc tuturor pentru ca ati venit azi la meci, Adelaide se simte ca o a doua casa pentru mine," a conchis Simona Halep in uralele spectatorilor.